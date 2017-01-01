Трамп хочет получить данные разведки для оценки адекватности новых санкций

Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить информацию о кибератаках от разведывательных структур США, чтобы оценить адекватность санкционного ответа уходящей американской администрации, заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер.

Санкции против РФ были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции.

"Избранный президент должен встретиться с представителями разведывательных структур на следующей неделе и получить полную информацию о том, что им известно, как они об этом узнали и был ли ответ администрации Обамы пропорционален предпринятым действиям. Возможно, это было так, возможно — нет", — цитирует РИА Новости слова Спайсера из интервью телеканалу АВС.

Он напомнил о кибератаках в 2015 году на компьютерные системы правительства США, в которых Вашингтон обвинил Китай. По его словам, "Китай сделал что-то вопиющее, но Белый дом не предпринял никаких публичных шагов, даже не выступил с заявлением". "Все, что они сделали, это разослали письма сотрудникам правительства. Они даже не предприняли никаких мер против Китая", — сказал Спайсер.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.