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Петр Порошенко в Донбассе заговорил об «украинской оккупации»

21:37 1.01.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям Донбасса с обещанием, что "украинская оккупация" - временная. Остается только гадать, что именно имел в виду глава государства.

Петр Порошенко в эти дни находится в рабочей поездке в Донецкую область. Как сообщается на сайте президента Украины, по его приглашению туда приезжала также делегация сенаторов США, которую возглавляет сенатор Джон Маккейн. В ходе этой поездки Петр Порошенко выступил перед военнослужащими с обещанием увеличить им выплаты, заверил, что в стране начался экономический рост и сделал таинственное заявление: "Украинская оккупация временна. Мы обязательно объединимся!", сообщает "Российская газета".

Впрочем, его заявление, которое можно посмотреть на видео в youtube, на официальном сайте главы государства изложено по-другому: "Дорогие наши соотечественники, российская оккупация - временна.Мы обязательно объединимся. Украина - едина, и мы едины". Так пресс-служба президента, видимо, попыталась спасти лицо Петра Порошенко, однако видеозапись его слов уже разошлось по украинским СМИ и широко обсуждается в соцсетях. Неизвестно, о чем думал в момент выступления президент Украины, но, очевидно, что не о "российской оккупации".

Темы: Украина, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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02.01.2017, 04:49
Гость: Путин

Как прикажет Сурков, так и поступим
02.01.2017, 00:23
Гость: Рашен_туту

В преддверии Нового года украинское командование решило вновь отличиться и попыталось устроить провокацию в п. Крутая Балка. Однако попытка прорыва с треском провалилась — украинских «патриотiв» отправили прямиком на минное поле.
28 декабря 2016 года в указанном районе на минных растяжках подорвалось 3 военнослужащих штурмовой разведывательной группы 1 роты 130 орб 72 омбр, в числе которых был Проводенко Леонид Михайлович, 10.09.1963 г.р., позывной «Козак».
Что это могло быть? Желание очковтирательства со стороны украинских командиров? Халатность? «Гениальная» идея, пришедшая в светлые головы «героев» после распития праздничной бутылки водки? Это остается загадкой.
Ясно одно. Украинские власти в погоне за очередными кредитами Запада не гнушаются убийствами своих солдат, которых они превозносят в СМИ как «героев» и «доблестных освободителей». Последние стали сакральной жертвой режима Порошенко.
Итогом действий официального Киева являются забитые под Новый год телами украинских военнослужащих морги г. Артемовска.
Только за последние 2 недели, согласно закрытым сводкам, потери ВСУ составили 178 человек. Эти мужчины больше никогда не вернуться в свои семьи, а их жены и дети останутся один на один с разрушаемой страной, в которой им скоро будет не под силу оплатить даже коммунальные услуги.
Таким стал новогодний подарок Порошенко, Турчинова и «Ко» семьям и родственникам погибших «национал-патриотов».
01.01.2017, 23:04
Гость: вообще-то

Москву ожидает судьба Алеппо???
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