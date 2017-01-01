Петр Порошенко в Донбассе заговорил об «украинской оккупации»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям Донбасса с обещанием, что "украинская оккупация" - временная. Остается только гадать, что именно имел в виду глава государства.

Петр Порошенко в эти дни находится в рабочей поездке в Донецкую область. Как сообщается на сайте президента Украины, по его приглашению туда приезжала также делегация сенаторов США, которую возглавляет сенатор Джон Маккейн. В ходе этой поездки Петр Порошенко выступил перед военнослужащими с обещанием увеличить им выплаты, заверил, что в стране начался экономический рост и сделал таинственное заявление: "Украинская оккупация временна. Мы обязательно объединимся!", сообщает "Российская газета".

Впрочем, его заявление, которое можно посмотреть на видео в youtube, на официальном сайте главы государства изложено по-другому: "Дорогие наши соотечественники, российская оккупация - временна.Мы обязательно объединимся. Украина - едина, и мы едины". Так пресс-служба президента, видимо, попыталась спасти лицо Петра Порошенко, однако видеозапись его слов уже разошлось по украинским СМИ и широко обсуждается в соцсетях. Неизвестно, о чем думал в момент выступления президент Украины, но, очевидно, что не о "российской оккупации".