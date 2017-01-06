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Власти назвали требования захвативших город в Кот-д'Ивуаре солдат

19:03 6.01.2017
Фото с сайта bbci.co.uk
Фото с сайта bbci.co.uk
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Министр обороны Кот-д'Ивуара Алан-Ричард Донвахи сообщил, что демобилизованные солдаты, захватившие город Буаке, требуют повышения зарплаты, выплаты бонусов и сокращения сроков, необходимых для получения более высоких званий, передает агентство Reuters.

В своем обращении, зачитанном в эфире государственного телевидения, он призвал солдат сохранять спокойствие и оставаться в казармах до тех пор, пока решение ситуации не будет найдено.

Ранее стало известно, что демобилизованные солдаты захватили контроль над вторым по величине в Кот-д'Ивуаре городом Буаке. Они забрали оружие из двух полицейских участков и перекрыли подъезды к городу.

Мэр города Буаке Николас Дижбо сообщил, что в настоящее время армейские власти ведут переговоры с солдатами.

«Ситуация хаотичная», — цитирует агентство слова Дижбо, который сам находится за пределами города.

В городе Корого на севере страны и в городе Далоа местные жители также стали свидетелями протестов со стороны солдат.

​Консульство Франции в Кот-д'Ивуаре посоветовало своим гражданам в Буаке, Корого и Далоа не покидать свои дома, отмечает Reuters. 

Темы: Кот-д'Ивуар, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.01.2017, 23:05
Гость: Кирилл.

Сплочённая вокруг своего безсменного Лидера россиянская нация привыкла к тому, что каждое лето на прилавках эрэфийских магазинов появляется смородина из Кот-д`Ивуара. А теперь что? Я считаю, за такие безсовестные антироссиянские выходки необходимо срочно лишить засранца Обаму нобелевской премии мира!
06.01.2017, 22:37
Гость: опыт

брат "вот", опыт не помешает. Пущай готовятся.
06.01.2017, 21:12
Гость: вот

на... мне и вам это надо.У самих проблем выше крыше!
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