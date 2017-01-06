Власти назвали требования захвативших город в Кот-д'Ивуаре солдат

Министр обороны Кот-д'Ивуара Алан-Ричард Донвахи сообщил, что демобилизованные солдаты, захватившие город Буаке, требуют повышения зарплаты, выплаты бонусов и сокращения сроков, необходимых для получения более высоких званий, передает агентство Reuters.

В своем обращении, зачитанном в эфире государственного телевидения, он призвал солдат сохранять спокойствие и оставаться в казармах до тех пор, пока решение ситуации не будет найдено.

Ранее стало известно, что демобилизованные солдаты захватили контроль над вторым по величине в Кот-д'Ивуаре городом Буаке. Они забрали оружие из двух полицейских участков и перекрыли подъезды к городу.

Мэр города Буаке Николас Дижбо сообщил, что в настоящее время армейские власти ведут переговоры с солдатами.

«Ситуация хаотичная», — цитирует агентство слова Дижбо, который сам находится за пределами города.

В городе Корого на севере страны и в городе Далоа местные жители также стали свидетелями протестов со стороны солдат.

​Консульство Франции в Кот-д'Ивуаре посоветовало своим гражданам в Буаке, Корого и Далоа не покидать свои дома, отмечает Reuters.