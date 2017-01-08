6:0 в пользу Путина

Между российским и американским президентами уже давно ведется очень личная дуэль на самом высоком уровне

Что касается привлекшей к себе всеобщее внимание личной дуэли между Бараком Обамой и Владимиром Путиным, то битва практически закончена. Один из последних обамовских свингов в отношении Путина — человека, которого он совершенно явно презирает — стал, вероятнее всего, пустым сотрясением воздуха. Решение Обамы о высылке 35 российских дипломатов из-за того, что спецслужбы США утверждают, что Россия осенью осуществила хакерскую атаку на компьютеры Демократической партии, может быть быстро нейтрализовано его преемником Дональдом Трампом.

Потому что Трамп, которого мы знаем, воплощает в себе всё, чего нет у Обамы. Трамп не делает тайны ни из того, что восхищается Путиным, ни того, что скептически настроен по отношению к политике санкций против России. К тому же он заявил, что не особо верит в историю о российском хакерстве.

И сейчас, когда время Обамы уже истекло, вполне можно подвести кое-какие подсчеты в том, что касается его отношения к России и Владимиру Путину. Когда Обама был избран президентом США в 2008 году, российским президентом был Дмитрий Медведев, в то время как Владимир Путин временно играл роль премьер-министра. Но в марте 2012 года Путин вернулся в президенты, и период вызовов для американского и западного политического авторитета начался всерьез.

Бросая вызов американскому могуществу, Путин руководствовался внутриполитическими мотивами. Ему нужно было восстановить авторитет после многотысячных демонстраций против подтасовки итогов выборов в декабре 2011 года. Он объединил Россию вокруг образа врага, обвинил госсекретаря Обамы Хиллари Клинтон в демонстрациях в Москве и заявил, что США жаждут «цветной революции» в России. Началась активная конфронтация с США — это касалось и идеологии, и политики.

Первая битва в войне между Путиным и Обамой произошла в Сирии с 2013 году, после того, как президент Башар Асад перешел обамовскую «красную черту», применив химическое оружие против населения собственной страны. Путин не замедлил вмешаться и спас Асада от американских бомб, заставив Сирию ликвидировать свои запасы химического оружия. Договор стал дипломатическим триумфом Путина и спасательным кругом для Обамы, которому вовсе не хотелось ввязываться в конфликт в Сирии еще глубже путем бомбардировок Асада. Возможно, что впоследствии он об этом пожалел. 1: 0 в пользу Путина.

Со временем центр тяжести в конфронтации между США и Россией переместился на Украину, где Путин аннексировал Крым и поддержал пророссийских мятежников на востоке страны. Летом 2014 года США и ЕС ввели против России санкции, а Россия ответила своими контрсанкциями, которые в такой же степени нанесли ущерб и ЕС. Путин установил контроль над Крымом и мятежом в Восточной Украине — и таким образом, стал «рулить» в игре о будущем Украины. Низкие цены на нефть все равно гораздо хуже для плохого состояния российской экономики, чем санкции. 2: 0 в пользу Путина.

В сентябре прошлого года Россия приняла участие в военных действиях в Сирии на стороне Асада. Это переломило ход войны, в начале декабря Асад установил контроль над Алеппо, это стало настоящим триумфом. 3: 0 в пользу Путина. Он уже отомстил за то, что Обама в 2013 году отозвался о Путине как «школьном хулигане», сказав, что тот напоминает ему «мальчика, который скучал в классе на «камчатке». Замечание Обамы привело Путина в ярость.

Позже стало ясно, что России удалось сделать Турцию партнером по перемирию, направленному на достижение политического решения в Сирии. Вместе с Ираном две страны занимаются дипломатией, которая совершенно оттеснила США в Сирии на второй план. Путин забил дипломатический супергол, унизив Обаму тем, что Турция, страна-член НАТО, избрала Россию в качестве партнера в том, что впервые выглядит как реалистичная — что вовсе не обязательно означает справедливая — попытка установления мира. 4: 0 в пользу Путина.

Тем не менее, самый главный триумф Путина — это избрание Дональда Трампа следующим президентом США. Возможно, мы никогда не узнаем, действительно ли Путин повлиял на результаты выборов в США. Но попытка демократов использовать «путинскую карту» в американской избирательной кампании – приклеив Трампа к Путину — успеха не имела. И путинский фаворит стал президентом. 5: 0 в пользу Путина.

А затем Путин провел потрясающий финт против Обамы: он не стал высылать американских дипломатов в ответ на высылку Обамой дипломатов российских, но вместо этого пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль. Путин отверг обамовское объявление войны, назвав ее проявлением «кухонной дипломатии» низкого пошиба. Трамп не замедлил отреагировать — в твиттере, ясное дело, — заявив, что он всегда знал, что Путин умный. Так что Обаму «обвели» и Путин, и Трамп, и Путин вновь элегантно направил гол в ворота. 6: 0 в пользу Путина.

История специфических отношений между Путиным и Обамой далеко не окончена. Потому что вполне может статься, что история Обаму оправдает, с точки зрения моральных перспектив. Но как для игрока «война» между Путиным и Обамой была Путиным выиграна с легкостью.

А 20 января начнется новое летоисчисление.

Автор: Мортен Странд (Morten Strand)

Источник: Dagbladet