Что означает демарш Японии против Южной Кореи?

Поводом для него стала установка напротив генерального консульства Японии в Пусане памятника «женщинам для утешения»

В минувшую пятницу власти Японии отозвали своего посла из Республики Корея и генконсула из южнокорейского города Пусана. Об этом на специально созванной пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. Поводом для дипломатического демарша стала установка напротив генерального консульства Японии в Пусане памятника «женщинам для утешения». Так называли кореянок, которых в годы Второй мировой войны принудительно заставляли работать в борделях японской армии.

Памятник «женщинам для утешения». Фото edo_tokyo с сайта edo-tokyo.livejournal.com

Токио открещивается от военного прошлого

Памятник секс-рабыням установили 28 декабря в Пусане активисты общественных организаций и студенты. Сделано это было без согласования с местными властями. Потому статуя не простояла и дня. В считанные часы её убрали. Инициаторы установки печального памятника не успокоились и добились в городской администрации одобрения своих действий.

30 декабря памятник «женщинам для утешения» вернулся на место рядом с генконсульством Японии. На следующий день в Токио выразили официальный протест действиям корейцев, назвали их «неприемлемыми» и потребовали убрать скульптуру. Похоже, в Сеуле не поняли смысла японского протеста и оставили его без внимания.

Дело в том, что проблема «женщин для утешения» уже давно находится в фокусе отношений двух стран. В 2011 году перед японским посольством в Сеуле установили скульптуру, аналогичную той, что появилась нынче в Пусане. В конце 2015 года Япония и Корея договорились сотрудничать по вопросам сексуального рабства в годы Второй мировой войны.

Япония тогда признала свою «глубокую ответственность» за проблему «женщин для утешения». В прошлом августе японское правительство выделило 1 млрд иен (около $8,5 млн по текущему курсу) южнокорейскому «Фонду примирения и исцеления». Эта организация помогает дожившим до наших дней женщинам – жертвам сексуального насилия во время японской оккупации.

Признание Японией ответственности за эти действия, казалось, снимало остроту проблемы. Ведь она затрагивала интересы тысяч семей. (По официальным данным корейских властей, в годы войны принудительно «утешали» японских солдат около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии.) Однако нынешний демарш Токио через неделю после установки памятника во втором по величине городе Кореи – портовом Пусане - ясно показал: японцы не раскаялись в своих военных преступлениях, а признание 2015 года – не более чем дипломатический жест.

Жест, во многом вынужденный. К тому времени отношения Японии и Кореи были совсем скверными. Позиции стран как раз разделяло военное прошлое. Самым острым был спор вокруг островов Лианкур. Это их английское название. Японцы зовут острова Такэсима, корейцы – Токто. Японцы включили корейские острова в состав своей территории в 1905 году.

В начале 1946 года Верховное Командование оккупационных Союзных сил (SCAP) причислило Лианкур к территориям, суверенитет Японии над которыми должен быть приостановлен. Острова снова перешли под контроль Кореи. Однако в Сан-Францисском мирном договоре между Японией и Союзными державами статус островов не прописали. О них попросту забыли.

Со временем в Токио зазвучали заявления, что Такэсима не относится к колониям, от которых Япония отказалась после войны. Стали настаивать на суверенитете над островами. Правда, там уже стоял небольшой корейский гарнизон сил береговой охраны. Правовая коллизия переросла в территориальный спор.

Летом 2008 года Министерство просвещения и науки Японии одобрило комментарий к новому методическому пособию для педагогов. Там впервые рекомендовалось «обращать внимание учащихся на территориальную проблему между Японией и Республикой Корея». Решение японского министерства вызвало кризис в отношениях стран. Южная Корея отозвала своего посла в Японии и отменила или перенесла более 100 совместных мероприятий — спортивных состязаний, дипломатических консультаций, культурных встреч и пр.

Спустя четыре года Токио отзовёт своего посла в Сеуле. Это будет ответ японцев на посещение островов тогдашним президентом Республики Корея Ли Мён Баком. С тех пор и пошла эта дипломатия послов на чемоданах, очередной раунд которой разворачивается в эти дни.

Как извинения перед агрессором превращали его в жертву

Между прочим, в той печальной памятной методичке для педагогов японское министерство не забыло и про Россию. Оно обязало учителей средних школ внедрять в сознание учащихся «незаконную оккупацию» островов Южно-Курильской гряды Российской Федерацией. О претензиях Токио на Южные Курилы в японских школах говорили давно. Термин «незаконная оккупация» педагогам был прописан впервые. Так он и закрепился в школьном преподавании.

Сейчас, после безрезультатного декабрьского саммита глав России и Японии, тема эта получает новое звучание, а с ней – и переосмысление итогов Второй мировой войны. Впрочем, свежих фактов, помогающих такому переосмыслению, не появилось. В ходу – уже затёртые временем аргументы.

Главных их них два. Первый: Россия, несмотря на существующий пакт о нейтралитете, нарушила договор, вероломно напала на Японию и захватила её исконные территории. Прозревшие японцы теперь ждут извинений и выплаты компенсаций за «незаконное использование этих исконно японских территорий в течение 70 лет». Хотят компенсаций «за мучения и подневольный труд в Сибири» бывшие японские военнопленные. Это вторая, давно изрядно заезженная тема.

Сегодня ветераны японской Квантунской армии, которую в августе 1945-го заставила капитулировать Красная Армия, объединились во «Всеяпонскую ассоциацию насильственно интернированных». «Нас правильнее называть не пленными, а интернированными», — заявляет теперь исполнительный председатель ассоциации Ясудзо Аоки. Объясняется это просто: «Солдаты Квантунской армии сложили оружие не потому, что потерпели поражение на поле боя и сдались на милость победителя, а потому, что подчинились приказу своего императора. Раз так, то они не военнопленные, а граждане, насильственно угнанные в чужую страну». (Цитирую по ИА REGNUM).

Агентство приводит популярное толкование этого «интернирования», включенное теперь в японские школьные учебники. Надо признать, сторонники этой лукавой теории есть и на российских просторах. Они утверждают, что Квантунская армия капитулировала по приказу императора Хирохито, а Красная Армия лишь воспользовалась столь удачным обстоятельством.

В таком толковании событий либеральные российские историки убедили даже первого президента Российской Федерации. Это самым драматичным образом проявилось во время визита Бориса Ельцина в Японию, в декабре 1993 года. «Российский президент пошел на то, чего очень давно и до сей поры безуспешно добивалась японская сторона от северного соседа, — Ельцин принес глубокие извинения за ту историческую несправедливость, которая была сотворена сталинским режимом в отношении сотен тысяч японских военнопленных, загнанных после окончания второй мировой войны в сибирские лагеря…», – цитата из газеты «Известия» того времени сегодня украшает дайджест сайта «Ельцин-Центра».

Умиляясь этим позорным фактом из биографии первого российского президента, на сайте Центра, тем не менее, попеняли газете за неточное освещение визита: «Известия» обошли стороной один очень важный момент, о котором говорили те, кто находился в тот момент рядом с Ельциным. Форма, в которой извинения были принесены,— президент склонил голову (чисто японское выражение глубокой скорби и искренности чувств) — произвела ошеломляющее впечатление на японцев».

Все эти политические выкрутасы выставляют японских агрессоров, как жертв войны. А за ними такой кровавый след, что обзавидовались бы гитлеровские палачи. Чего стоит только захват японцами прежней китайской столицы – Нанкина. 13 декабря 1937 года (день в день за 56 лет до извинений Бориса Ельцина) Квантунская армия ворвалась в Нанкин и устроила там резню мирного населения.

Полтора месяца японские солдаты жгли и грабили китайскую столицу, необычайно зверстовали, убивали людей (в том числе, детей и стариков), насиловали женщин. В 1948 году Международный военный трибунал для Дальнего Востока оценил число жертв Нанкинской резни в 200 000 человек. Китайские исследователи считают погибшими 300 000 человек.

Разница в оценках возникла потому, что трибунал в своих приговорах опирался на преступления, совершённые в самом Нанкине. Китайские исследователи посчитали ещё жертв, погибших от японской солдатни в окрестностях столицы. Кстати, несмотря на очевидные факты и приговор трибунала, японские власти отрицают совершенные в Нанкине преступления. Такую политику Токио ведёт с 70-х годов прошлого века.

В приговорах Международного военного трибунала преступления японцев не ограничивались Нанкином. Например, в феврале 1942 года Япония захватила британскую колонию Сингапур. Оккупационные власти сразу занялись ликвидацией «антияпонских элементов» китайской общины. Так японцы назвали тех, кто оборонял от них Сингапур и Малайский полуостров.

Через фильтрацию пропустили всех китайских мужчин в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет. Попавших в списки подозрительных расстреливали из пулемётов . Число погибших до сих пор никто не может установить. Трибунал остановился на цифре в 50 000 расстрелянных. Сингапурские и британские власти настаивают на 100 000 жертв военных преступлений японцев.

В этом скорбном списке можно встретить мирных людей, погибших от японской солдатни в Индонезии, на Филиппинах и островах Тихого океана. В феврале 1945 года японцы полностью уничтожили пятитысячное население филиппинского городка Каламба. Сам город сожгли. В Маниле солдаты ворвались в больницу Красного Креста, убили там врачей, медсестер, больных – даже детей. Жертвами резни в филиппинской столице стали примерно 100 000 человек.

Об этих военных преступлениях не пишут в японских школьных учебниках. Официальная позиция Токио – отрицать все факты геноцида. Потому мало кто в Японии сейчас помнит, что после войны международные военные трибуналы осудили 4400 японских военных преступников, 1000 из них приговорили к смертной казни. Прах казнённых японцы захоронили в храме Ясукуни, почитаемом сегодня национальной святыней.

Кто заставил Японию капитулировать

В последние годы в общественной среде сформировалось устойчивое мнение, что Япония капитулировала после атомной бомбардировки Хиросимы, случившейся 9 августа 1945 года. Ровно в этот день начали военные действия против Японии соединения Красной Армии. Это не было вероломным нападением, как теперь пытаются представить события некоторые недобросовестные историки.

Советский Союз денонсировал Пакт о ненападении с Японией ещё в апреле 1945 года – в дни подготовки к Берлинской наступательной операции. Токио получил исчерпывающую информацию о причинах прекращения действий договора, после которой у японцев не должно было остаться иллюзий насчёт военных перспектив. Москва объяснила, что советско-японский пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 года был заключён до нападения Германии на СССР и до войны Японии с Великобританией и США, ставшими главными союзниками Советского Союза во второй мировой войне.

В новых условиях пакт о ненападении потерял свой первоначальный смысл. Денонсацией договора СССР принуждал Японию к прекращению войны. Было это 5 апреля 1945 года. Летом победного года, в июле, союзники предложили японцам капитуляцию. Токио её не принял.

Император Хирохито объявит о капитуляции только в полдень 15 августа – через неделю после трагедии в Хиросиме. К тому времени дальневосточные фронты Красной Армии взломают 21 укрепрайон Квантунской армии, возьмут в кольцо многие её части и соединения, высадятся на Сахалине и Курилах. Возникнет угроза советского вторжения на Японские острова.

События в Хиросиме, конечно, потрясли мир своей бесчеловечной жестокостью и стратегической неоправданностью. Но не остановили японских военных, и вот почему. Американские самолёты уже давно утюжили Японию ковровыми бомбардировками. Старший научный сотрудник исследовательской организации British American Security Information Council Уорд Уилсон в своей статье «Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин», опубликованной в журнале «Foreign Policy», написал: «Летом 1945 года американская авиация разбомбила обычными бомбами – целиком или частично – 66 японских городов, разрушения были колоссальные, в некоторых случаях сравнимые с разрушениями при атомных бомбардировках. 9-10 марта в Токио выгорело 16 квадратных миль, погибли около 120 тыс. человек. Хиросима лишь на 17-м месте по разрушениям городской территории (в процентном отношении)».

Российский историк, профессор Анатолий Кошкин приводит свои цифры: «В результате массированных «ковровых бомбардировок» японских городов погибли, по разным подсчетам, от 500 до 900 тыс. их жителей, что превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки».

Как бы то ни было, император Хирохито капитулировал только через неделю после атомной атаки на Хиросиму. Спустя два дня, 17 августа, в своем рескрипте «К солдатам и матросам» Хирохито прямо напишет: «Теперь, когда в войну против нас вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования нашей Империи».

Сопротивление Квантунской армии продлится вплоть до конца августа. Особенно напряжённым оно будет на фронте 5-й японской армии. Здесь погибнет свыше 40 000 японских солдат – 2/3 личного состава. Выживших потом возьмут в плен и отправят на работы в Сибирь. В Токио этих вояк теперь причислили к интернированным, как гражданских лиц. Будто и не было войны.

Нынешний демарш японцев на установку памятника «женщинам для утешения» в корейском Пусане показывает, что в Токио уже вжились в образ страны, пострадавшей от войны, который они так старательно рисуют последние сорок лет, упирая на трагедию Нагасаки и Хиросимы. Только как быть с памятью о сотнях тысяч людей, погибших от солдат императора Хирохито в Китае, Корее, странах Юго-Восточной Азии?

Мы не должны обманываться и забывать о том, кто действительно нёс с собой боль, кровь, смерть и разрушения в самой жестокой войне истории человечества…