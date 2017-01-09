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Борис Джонсон провел первые переговоры с ключевыми советниками Трампа

12:25 9.01.2017
Фото с сайта bbci.co.uk
Фото с сайта bbci.co.uk
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел в США переговоры с одними из ключевых советников избранного президента страны, республиканца Дональда Трампа, а также с членами конгресса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.

Это первая официальная встреча министра Великобритании с членами будущей администрации США.

«После прошедшей в прошлом месяце успешной встречи между руководителями аппарата премьер-министра с членами команды избранного президента Дональда Трампа министр иностранных дел Борис Джонсон в настоящее время проводит короткий визит в США для того, чтобы встретиться с ближайшими советниками избранного президента и ключевыми лидерами конгресса», — говорится в заявлении представителя МИДа, которое приводит агентство.

Из сообщения следует, что в центре переговоров — отношения между Великобританией и США, а также другие международные вопросы.

Как отмечает Би-би-си со ссылкой на собеседников в правительстве, Джонсон встретился с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и будущим ведущим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном. По словам источников телеканала, переговоры были «позитивными, но откровенными». После этого он отправится в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы провести встречу с основными лидерами конгресса.

Накануне, 8 января, Дональд Трамп в своем официальном Twitter написал, что «с нетерпением» ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая должна состояться в Вашингтоне весной 2017 года. Подробности будущих переговоров пока неизвестны.

В ноябре прошлого года издание The Times со ссылкой на секретную записку британского посла Кима Дэррока писало, что правительство Великобритании имеет возможности управлять внешней политикой Трампа при грамотном подходе Мэй к республиканцу.

По данным источников в британском правительстве, в Лондоне уже разработали методы влияния на избранного президента США по вопросам, связанным с НАТО, Россией, Ираном и мигрантами.

Темы: Великобритания, США, Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 20:49
Мик

В свое время Черчиль к Сталину ездил так же.
09.01.2017, 14:38
Трезвый

Англо-саксонский мир ошарашен возможностью резкого разворота финансово-промышленного олигархата США на первоочередное решение внутренних проблем и боится в одиночку отстаивать новую неоколониальную политику "золотого миллиарда".Стопудово что после января к Трампу ринутся все те кто чувствует что нужно жить по новому,а хотели бы продолжить политику управляемого хаоса и дальше в Белоруссии,в республики СР.Азии и т.д. Толи еще будет тогда когда эта "элита" прихлопнит раздутый долларовый пузырь объявив о введение в США внутреннего доллара,то есть этой всемировой аферой ограбит всех в том числе и англоязычных союзников.Страх не всегда плохой советник.Иногда он дает пользу лимитрофам заставляя шевелить своими мозгами и работать своими руками.Мир на пороге больших перемен и многие дутыши вскоре проколются и обретут свои реальные формы.
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