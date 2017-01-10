Глава британского МИД призвал США отказаться от демонизации России

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон в ходе встречи с советниками избранного президента США Дональда Трампа и конгрессменами призвал перестать демонизировать Россию.

«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять ее в угол», - цитирует министра агентство Sputnik.

В то же время Джонсон заявил, что и Лондон, и Вашингтон должны проводить в отношении Москвы стратегию «вовлечения и бдительности». Кроме того, во время встречи с самим Трампом британский министр выразил уверенность в причастности России к кибератакам на серверы Демократической партии США.

Ранее Джонсон неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес России. В частности, призывал к проведению акций протеста у посольства РФ в Лондоне против политики Москвы в Сирии. Кроме того, он обвинял Россию в обстреле гуманитарного конвоя ООН в Алеппо, но при этом не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.

