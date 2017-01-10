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Глава британского МИД призвал США отказаться от демонизации России

19:51 10.01.2017
Борис Джонсон. Фото с сайта itbusinessweek.com
Борис Джонсон. Фото с сайта itbusinessweek.com
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Британский министр иностранных дел Борис Джонсон в ходе встречи с советниками избранного президента США Дональда Трампа и конгрессменами призвал перестать демонизировать Россию.

«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять ее в угол», - цитирует министра агентство Sputnik.

В то же время Джонсон заявил, что и Лондон, и Вашингтон должны проводить в отношении Москвы стратегию «вовлечения и бдительности». Кроме того, во время встречи с самим Трампом британский министр выразил уверенность в причастности России к кибератакам на серверы Демократической партии США.

Ранее Джонсон неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес России. В частности, призывал к проведению акций протеста у посольства РФ в Лондоне против политики Москвы в Сирии. Кроме того, он обвинял Россию в обстреле гуманитарного конвоя ООН в Алеппо, но при этом не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.
 

Темы: Россия, Великобритания, США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 02:04
дан

не советует Россию загонять в угол Сравнение очень обидное Обычно говорят -крыс не надо загонять в угол а то еще бросятся и покусают Впрочем может быть Джонсон именно это имел ввиду
10.01.2017, 20:34
Европеец

Джонсон попробовал наставить интерфейс с идеей Трампа о том, что только глупые не хотят хороших отношений с Россией. Это просто европейская лицемерность - сказал то, что Трамп скорее всего сам говорил.
На этом вежливости заканчивались и в остальном Джонсон остался самим собой - Бритом.
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