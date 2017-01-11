Трамп ответил на сообщения о наличии у России компромата на него

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал в своем Twitter после сообщений о том, что у российских спецслужб может быть информация, компрометирующая его.

«Фейковые новости — тотальная политическая охота на ведьм», — написал Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что разведка США проинформировала Трампа, а также Барака Обаму о том, что у российских спецслужб есть компрометирующая избранного президента информация. По данным источников телеканала, информация об этом была представлена обоим президентам в ходе брифингов, состоявшихся на прошлой неделе, на которых был представлен секретный доклад о «вмешательстве России» в выборы.

Позднее BuzzFeed опубликовала документ полностью. Издание при этом отметило, что он был подготовлен оппонентами Трампа по показаниям «экс-сотрудника британской разведки» и в нем есть очевидные ошибки.

В конце декабря Трамп уже упоминал выражение «политическая охота на ведьм» в контексте обвинений в адрес России в кибератаках.