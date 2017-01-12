Майдан как великая победа коллективного Шарикова

Майдан никогда не был революцией достоинства. Он был борьбой за право жить в грязи и оставаться Шариковым, но при этом не комплексовать

Одной из самых ярких позитивных особенностей советского строя в СССР было стремление как можно выше подтянуть «широкие народные массы» в культурном, интеллектуальном и моральном плане. Помните, в замечательном фильме «Весна на Заречной улице» момент, когда по радио прозвучало: «По просьбе комбайнера Науменко, киномеханика Рябова,учительницы Левченко и других радиослушателей передаем 2-ой концерт для фортепьяно с оркестром Рахманинова»? Людей приучали к тому, что интерес к классическому искусству – это хорошо и похвально. В советских школах всем стремились дать качественное образование, требования к кино и эстраде были объективно высокими, а партия хотя бы пыталась блюсти общественную мораль.

Но в 90-е все это покатилось под откос: система образования на постсоветском пространстве начала разваливаться, на телеэкраны прорвался низкокачественный ширпотреб, а значительная часть населения стала стремительно люмпенизироваться. Причем последнее, как это ни парадоксально, затронуло не только беднейшие слои населения, но и значительную часть среднего класса. Многие узкопрофильные специалисты и удачливые авантюристы стали убеждать себя в том, что ввиду наличия денег они выше таких «условностей», как культура, образование и мораль.

Члены спешно выстраиваемого «общества потребления» отказывались понимать, что они, словно кролики перед удавом, являются лишь объектами манипуляции и живут преимущественно за счет проедания советского наследия – фабрик и заводов, дорог и мостов, ТЭС и АЭС. Причем, если в России и Белоруссии этот процесс как минимум затормозился в конце 90-х – начале 2000-х, то на Украине в 2010-е он достиг своего пика. И это породило чудовищный конфликт между ориентированной на Запад частью населения и советскими еще по своей сути политическими элитами, приведя в конце концов к Майдану…

Кучма и Кравчук при всей сомнительности их достижений были людьми «советской формации». И все их окружение – тоже. Конечно, при них в стране расцвела коррупция, были приняты чудовищные экономические решения. А их попустительство националистам и западникам и сделало возможными Майданы. Но все же первые постсоветские элиты стремились хотя бы имитировать наличие определенных социальных стандартов. Кучма и Кравчук были образованными людьми с серьезным организационным опытом и неплохими дипломатами.

То же самое можно сказать о большей части руководства Партии Регионов. Да-да, несмотря на всю одиозность Виктора Януковича. Взять хотя бы Николая Азарова – фигуру весьма символичную. Из-за его демонстративного, на грани троллинга нежелания общаться публично на украинском языке, правыми и прозападными силами была развернута масштабная кампания по дискредитации премьер-министра. Его пытались выставить глупым и нелепым непрофессионалом.

Но так ли это на самом деле? До прихода в политику за плечами у Азарова была степень доктора наук и карьера в научно-исследовательских институтах – от завлабораторией до директора. Это, подчеркну, в советские времена, когда к защите диссертаций и работе в НИИ походили куда серьезнее, чем сегодня.

В 2013 году Азаров с телеэкрана пытался донести до «широких народных масс» заумные экономические истины о бесперспективности евроассоциации и сотрудничества с международными финансовыми структурами, элементарные для ученого и управленца с многолетним стажем, но слишком «космические» и скучные для жителей карпатских хуторов и владельцев ларьков в спальных районах Киева. Их логика была простой: раз в Европе высокие зарплаты и ровно постриженные газоны, значит, подписание ассоциации с ЕС срочно материализует все эти «пряники» в родном Крыжополе.

Возможно, каким-то задним умом «майдановские массы» понимали, что Азаров – гораздо умнее их и говорит правду. Но это лишь усиливало раздражение. Уж слишком сладок был самообман, в который хотелось верить. Уж слишком сильна была ненависть ко всем «умникам». В результате здравый смысл был побежден и растоптан на Майдане.

На смену старой власти с ее научными степенями и протокольными мероприятиями пришли люди, близкие и понятные львовским «заработчанам» и хозяевам киевских ларьков.

Какие-то несколько лет назад матерная песенка в исполнении министра иностранных дел страны показалась бы несуразной дикостью, а тут – ничего. Господин Дещица под радостные вопли украинских патриотов поет «ла-ла-ла-ла».

Еще совсем недавно даже от мэра крошечного райцентра требовали, чтобы он был опытным хозяйственником, а теперь главой Киева избирают Виталия Кличко. «Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день»… Любому психически вменяемому человеку должно было быть очевидно, что Виталий по своим объективным способностям не то что столицей, даже коровником вряд ли смог бы управлять, но за него проголосовал народ.

Сыновья Яремы и Пашинского в двадцать с небольшим лет получили должности, приравненные к замминистра? Нормально! Энергоконтролем государства руководит юный менеджер с «Рошена»? Просто замечательно! Образование и опыт – это все пережитки! Да здравствует свободное мышление и революционная целесообразность!

Министр внутренних дел Аваков набирает в руководство своего ведомства юных див без стажа работы, выставляющих на всеобщее обозрение свои порноснимки? Так и нужно! А если вас это не устраивает, значит, вы – закомплексованный неудачник, совок и тайный сепаратист.

Продажа на школьной ярмарке компота «кровь русских младенцев» - милая веселая шутка. Символика СС у государственных структур – в порядке вещей. Безнаказанное руководство полицейскими боссами преступными Интернет-ресурсами, с которых организовываются убийства – должно поощряться.

А чтобы люмпенизированные прозападные массы не почувствовали себя, грешным делом, теми, кем они есть на самом деле, на них нужно выливать тонны националистического пафоса. Флаги во все места. Желто-голубой маникюр и педикюр. Собаки в вышиванках и шароварах. Раскрашенные в национальные цвета канализационные люди, урны, сортиры и перила мостов.

Это словно покупка индульгенции. Можно не учиться в школе, не работать, не делать ровным счетом ничего хорошего и полезного для общества, совершать преступления. Государственный флаг, в который вы завернетесь, - спишет все. И не нужны Украине больше самолеты, ракеты, корабли и вертолетные двигатели. Все это – «ватно». Процветающую страну можно построить, завалив Европу кукурузой и легализовав проституцию. Последнее активно лоббирует руководство Национальной полиции.

Около ста лет тому назад в Киеве жил и работал гениальный писатель и драматург, которого некоторые «патриоты» записывают в украинцы – Михаил Афанасьевич Булгаков. Так вот он в своем бессмертном произведении «Собачье сердце» вывел собирательный образ идеального «майдановца» - Шарикова. Так может кто-то все-таки объяснит патриотам Украины, что это – не самый лучший образец для подражания?

