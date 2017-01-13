Киев запрещает «Дождь»: змея укусила себя за хвост?

Из-за сумасшедших «хотелок» неонацистов украинские власти предали даже своих верных идейных друзей

На Украине произошли события, доказывающее, что уровень влияния национал-радикалов на киевский режим начинает зашкаливать. Из-за сумасшедших «хотелок» неонацистов украинские власти предали даже своих верных идейных друзей с телеканала «Дождь».

5 января украинские СМИ распространили новость о том, что группа участников так называемой АТО ворвалась в Черноморске (Ильичевске) в офис кабельного провайдера «Клен» и угрозами заставила его администрацию прекратить вещание российского телеканала «Дождь». Формально нападавшие представляли организацию ветеранов и инвалидов АТО «Рапира». Боевики, не стесняясь видеокамер, угрожали работникам провайдера и называли продукцию «Дождя» «кремлевской пропагандой», влияющей на неокрепшие умы украинских подростков…

Ситуация вышла забавная. Объективно говоря, «Дождь» - это один из самых преданных союзников киевского режима в российском медиа-пространстве. Администрация канала особо не скрывает своих неолиберальных и прозападных взглядов. В свое время «Дождь» даже вел трансляцию с «Евромайдана», а майдановцы в свою очередь проводили в его поддержку флешмобы.

Позже «Дождь» представлял «трибуну» Александру Кабакову, рассказывавшему, как ему стыдно за воссоединение Крыма с Россией, и Андрею Зубову, отрицавшему исторические права России на Крым. Кроме того, «дождисты» активно защищали террориста Олега Сенцова, а боевиков, незаконно блокировавших Крым, называли «активистами».

Не удивительно, что после государственного переворота «Дождь» чувствовал себя на Украине прекрасно. После запрета Киевом в марте 2014-го трансляции ведущих российских телеканалов именно «Дождь» заманил его в крупнейших украинских кабельных сетях.

В общем, лояльность Киеву и его западным хозяевам – полнейшая. Ну а назвать «Дождь» «кремлевским» проектом мог либо психически больной, либо крайне интеллектуально ограниченный человек. Но эффект «красной тряпки» был создан самим факт того, что телеканал формально является российским. «Пропаганду» на нем «ветераны АТО» пришли искать целенаправленно. А когда не нашли, «назначили» на ее место безобидную новость из бегущей строки о событиях в Сирии, опубликованную со ссылкой на Минобороны РФ.

Даже если бы провайдер «Клен» что-то и нарушал, это все равно не дало бы права частным лицам врываться в его офис с угрозами. Но провайдер работал строго в соответствии с украинским законодательством, транслируя как раз «разрешенный» контент. И после того, как непрошеные гости покинули офис «Клена», его администрация пообещала разобраться с хулиганами с привлечением правоохранительных органов. Но не тут-то было.

Вместо того, чтобы урезонить свору «профессиональных патриотов» и извиниться перед друзьями, киевские власти принимают решение. «Дождь» запретить! Формальным поводом для этого стала демонстрация на канале карты с российским Крымом и… популяризация российских правоохранительных структур «Квартетом И» в фильмах «О чем говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».

Читать подобные формулировки без смеха просто невозможно. В реальности придраться к «Дождю» даже согласно нынешним безумным украинским законам было невозможно, и поэтому цензорам пришлось буквально на ходу придумывать некие несусветные обвинения. И это при том, что некоторые украинские провластные каналы вовсю транслируют сериалы, в которых деятельности российских силовиков пропагандируется куда активнее.

Выходит, официальный Киев идет на поводу у обезумивших национал-радикалов, даже осознавая их заведомую неправоту. Но зачем? Этому есть два вероятных объяснения.

Первое – власть элементарно боится маргиналов-неонацистов, которым сама же и создала героический имидж, и поэтому готова исполнять любые их дикие фантазии. А значит – реальная власть на Украине уже Порошенко, а бритоголовые парни со свастиками и вольфсангелями на грязном камуфляже, марширующие под нацистские кричалки.

Второе – «атошники» исполняли чей-то заказ. И заказ, скорее всего, не коммерческий. Если бы речь шла о банальной конкурентной борьбе кабельных провайдеров, киевские власти не стали бы так оперативно реагировать на происходящее. Здесь все больше напоминает умышленную актуализацию ультраправого дискурса с далеко идущими политическими планами. Кто может быть заказчиком? Да хотя бы команды Турчинова и Авакова, активно разыгрывающие в последнее время карту национал-радикализма.

В любом случае Киев начал кусать тех, кто идет с ним фактически в одной упряжке. Это напоминает уже не злобу или подлость, а самое настоящее бешенство. И в дальнейшем поведение киевского режима будет становиться все более и более диким, алогичным и непредсказуемым.