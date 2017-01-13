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СМИ сообщили о подготовке телефонного разговора Трампа с Путиным

21:25 13.01.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн контактирует с послом РФ Сергеем Кисляком на предмет организации телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам официального представителя Трампа Шона Спайсера, разговор состоялся еще в конце прошлого года и стороны обменялись логистической информацией по поводу осуществления переговоров дух президентов, передает РИА Новости.

Предполагается, что Трамп пообщается с Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

В посольстве РФ в США отказались что-либо сообщить по данному вопросу. «Посольство не комментирует многочисленные контакты, которые осуществляются в ежедневном режиме с местными собеседниками», - цитирует агентство ответ пресс-службы посольства.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил о том, что намерен наладить отношения с президентом России. Позднее миллиардер заявил, что если этого не произойдет, то он будет относиться к Путину даже жестче, нежели его оппонент по выборам Хиллари Клинтон.
 

Темы: США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2017, 01:32
если Путин

наладит отношения с Трампом, то его могут заподозрить в расизме)))
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