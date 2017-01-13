СМИ сообщили о подготовке телефонного разговора Трампа с Путиным

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн контактирует с послом РФ Сергеем Кисляком на предмет организации телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам официального представителя Трампа Шона Спайсера, разговор состоялся еще в конце прошлого года и стороны обменялись логистической информацией по поводу осуществления переговоров дух президентов, передает РИА Новости.

Предполагается, что Трамп пообщается с Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

В посольстве РФ в США отказались что-либо сообщить по данному вопросу. «Посольство не комментирует многочисленные контакты, которые осуществляются в ежедневном режиме с местными собеседниками», - цитирует агентство ответ пресс-службы посольства.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил о том, что намерен наладить отношения с президентом России. Позднее миллиардер заявил, что если этого не произойдет, то он будет относиться к Путину даже жестче, нежели его оппонент по выборам Хиллари Клинтон.

