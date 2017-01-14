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Среди изъятых у журналистов материалов была кость пассажира рейса МН17

16:45 14.01.2017
© KM.RU, Сергей Мартиросян (aviator-ru.livejournal.com)
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Результаты судебной экспертизы доказали, что среди изъятых у голландских журналистов материалов с места крушения Boeing 777 в Донбассе, была часть человеческой кости одного из пассажиров рейса MH17, сообщили в прокуратуре Нидерландов.

Согласно заявлению прокуратуры, Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест, подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году, передает РИА Новости.

Прокуратура также отметила, что, согласно решению суда, действия полиции по изъятию обнаруженных у журналистов фрагментов были признаны правомерными.

"Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям, полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные из Украины, а также носители информации, которые, среди прочего, содержали фото и видеоматериалы", — говорится в заявлении прокуратуры, размещенном на сайте ведомства.

Журналист Стефан Бек в свою очередь в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки были обнаружены им и его коллегой в Донбассе. "Наши мысли с друзьями и семьей погибшего. Хотя мы не в состоянии полностью понять ту боль, которую им причинило это (эти новости — ред.)", — заявил он.

Бек отметил, что они надеются на быструю реакцию властей. "Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", — подчеркнул журналист.

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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