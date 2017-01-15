Иран отказался пересматривать соглашение по атому с Белым домом

Тегеран не намерен пересматривать условия соглашения по атому с избранным президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщает агентство АР.

Аракчи подчеркнул, что новая администрация не вправе отказаться от достигнутых ранее договоренностей, поэтому новых переговоров по данному вопросу не будет.

Ранее Трамп неоднократно укорял действующего президента США Барка Обаму за сделку с Ираном и обещал в случае своей победы на выборах пересмотреть ее условия.

Договоренность по ядерной программе между Ираном и шестеркой международных посредников, в состав которой входят США, была достигнута в середине 2015 года. В конце прошлого года Вашингтон продлил действие закона о санкциях в отношении Ирана. При этом в Госдепартаменте США заявили, что под его действия попадут лица, причастные к разработке баллистических ракет, а на сделке по атому документ никак не отразится. Незадолго до этого Тегеран пригрозил приостановить выполнение договоренности, если Штаты продлят санкции.

