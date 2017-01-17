Советник Трампа: Русские готовы есть снег, чтобы выжить

Санкции против России были неэффективны, заявил назначенный на прошлой неделе советником избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи. Он стал единственным представителем новой американской администрации, который приехал на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Во время беседы с корреспондентами ТАСС советник Трампа, в частности, ответил на вопрос об эффективности антироссийских санкций, введенных правительствами США и стран ЕС.

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ - да, конечно. Иначе бы их не использовали", - сказал Скарамуччи.

По словам советника, Трамп весьма уважительно относится к российскому народу. «Он очень сильно уважает русский народ и то наследие отношений, которое есть у США с Россией, которое идет к временам Второй мировой войны», — сказал он, подчеркнув, что даже в период холодной войны Соединенные Штаты и Россия испытывали друг к другу уважение, позволившее двум странам «сохранить наших граждан в безопасности в этот период напряженности».

Скарамуччи также выразил уверенность, что Вашингтону и Москве удастся улучшить отношения в течение ближайшего года благодаря позиции избранного президента по данному вопросу. «У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, — кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, — но мы в любом случае этого хотим», — заявил он.

Власти России и США должны мыслить нестандартно, чтобы решать общие задачи, такие, как борьба с терроризмом и повышение зарплат рабочих, добавил советник Трампа.