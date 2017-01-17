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Советник Трампа: Русские готовы есть снег, чтобы выжить

10:28 17.01.2017
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Санкции против России были неэффективны, заявил назначенный на прошлой неделе советником избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи. Он стал единственным представителем новой американской администрации, который приехал на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Во время беседы с корреспондентами ТАСС советник Трампа, в частности, ответил на вопрос об эффективности антироссийских санкций, введенных правительствами США и стран ЕС.

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ - да, конечно. Иначе бы их не использовали", - сказал Скарамуччи.

По словам советника, Трамп весьма уважительно относится к российскому народу. «Он очень сильно уважает русский народ и то наследие отношений, которое есть у США с Россией, которое идет к временам Второй мировой войны», — сказал он, подчеркнув, что даже в период холодной войны Соединенные Штаты и Россия испытывали друг к другу уважение, позволившее двум странам «сохранить наших граждан в безопасности в этот период напряженности».

Скарамуччи также выразил уверенность, что Вашингтону и Москве удастся улучшить отношения в течение ближайшего года благодаря позиции избранного президента по данному вопросу. «У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, — кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, — но мы в любом случае этого хотим», — заявил он.

Власти России и США должны мыслить нестандартно, чтобы решать общие задачи, такие, как борьба с терроризмом и повышение зарплат рабочих, добавил советник Трампа.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 19:14
в случае продолжения санкций

Питаться хоть снегом, спасая "господ",
Обобранный ими не станет народ:
Быстрее лишь сбросит ярмо паханата,
Поскольку на кой оно ляд ему надо?!
17.01.2017, 18:31
*

Ах-ах, это же в корне меняет значение слов "I think the Russians would eat snow if they had to. And so for me the sanctions probably galvanized the nation with the nation's president"!
А то, что характер народа обуславливается именно культурой народа, историей народа - это открытие только для сверходаренных лингвистов! По существу замечания есть или только выпендреж на пустом месте остался?
17.01.2017, 17:21
волрос

Что общего у России и США, если не думать каждую минуту о войне?
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