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Спасатели обнаружили еще пятерых выживших под завалами отеля в Италии

19:48 20.01.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Под завалами гостиницы Rigopiano в центральной части Италии, попавшей под лавину, обнаружены еще пятеро выживших. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на спасателей.

Уточняется, что пока только зафиксированы сигналы от находящихся в снежной ловушке людей. Непосредственно до них спасатели пока не добрались.

Ранее сообщалось, что были обнаружены шестеро выживших. Из них на поверхность подняты пока только четверо.

В момент происшествия в здании отеля находились около 30 человек. Первоначально СМИ сообщали о том, что все они погибли, кроме двух человек, которые и сообщили о происшествии – в момент схода лавины они были снаружи здания. Помимо этого три человека объявлены пропавшими без вести. Согласно последним данным, официально в список погибших занесены пока только два человека, чьи тела были подняты спасателями на поверхность.
 

Темы: Италия, Происшествия в мире, Спасательно-поисковые операции в мире
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20.01.2017, 22:54
Гость: Татьяна Алексеевна

Дай Бог найти еще выживших!
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