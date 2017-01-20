Спасатели обнаружили еще пятерых выживших под завалами отеля в Италии

Под завалами гостиницы Rigopiano в центральной части Италии, попавшей под лавину, обнаружены еще пятеро выживших. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на спасателей.

Уточняется, что пока только зафиксированы сигналы от находящихся в снежной ловушке людей. Непосредственно до них спасатели пока не добрались.

Ранее сообщалось, что были обнаружены шестеро выживших. Из них на поверхность подняты пока только четверо.

В момент происшествия в здании отеля находились около 30 человек. Первоначально СМИ сообщали о том, что все они погибли, кроме двух человек, которые и сообщили о происшествии – в момент схода лавины они были снаружи здания. Помимо этого три человека объявлены пропавшими без вести. Согласно последним данным, официально в список погибших занесены пока только два человека, чьи тела были подняты спасателями на поверхность.

