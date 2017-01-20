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На Украине остановили строительство «Стены» на границе с Россией

11:20 20.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Харьковской области остановили реализацию проекта «Стена» из-за нехватки средств. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную.

«Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается», — приводит агентство ее слова, сказанные на пресс-конференции.

Она добавила, что на сегодняшний день местные власти лишь поддерживают техническое состояние тех сооружений, которые были возведены ранее. «Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока продолжаться этот проект не будет», — пояснила она.

Проект «Стена» подразумевает сооружения на российско-украинской границе. На первом этапе с 2015 года проводятся работы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе было запланировано строительство в Луганской и Донецкой областях.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 17:02
Гость: Гуманитарий

Как это грошей нэма!!!????Куда, бисовы дитины дели!!!??? Давай ров копать.!!!!!!
20.01.2017, 16:42
Гость: Хе-хе

Бабло кончательно разворовали.Хе-хе.
20.01.2017, 16:10
Гость: И шо?

От вашей РФ отгораживаются Литва, Финляндия, Норвегия, Украина. Не хотите задуматься, почему?
Все комментарии (25)
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