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Трамп отреагировал на протесты против его президентства

18:12 22.01.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал акции протеста, прошедшие в стране после его вступления в должность. Он отметил, что у него сложилось впечатление, будто протестовавшие не участвовали в выборах.

«Вчера наблюдал за протестами, но у меня сложилось впечатление, что выборы только что прошли! Почему эти люди не голосовали?» — написал Трамп в своем Twitter. При этом он добавил, что знаменитости своим участием в митингах только усугубляют ситуацию.

В то же время он подчеркнул, что уважает мирные акции протеста, даже если не всегда согласен с ними.

Кроме того, Трамп отметил, что церемонию инаугурации, согласно рейтингам телеканалов, посмотрел 31 миллион человек, что на 11 миллионов больше, чем вступление в должность Барака Обамы после его избрания на второй срок.

Массовые акции протеста прошли во многих городах США 21 января – на следующий день после инаугурации Трампа. В общей сложности в них приняли участие около двух миллионов человек. В частности, только в Нью-Йорке и Калифорнии насчитывалось примерно по 500 тысяч протестующих против Трампа в качестве главы государства. В числе недовольных новым президентом – Мадонна, Джулия Робертс, Эмма Уотсон, Майкл Мур и другие звезды шоу-бизнеса и Голливуда.

 

Темы: США, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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22.01.2017, 23:20
Президнт США по оценке " Катапуси " идиот. Смешно !

Этот " идиот " еще надерет тебе жопу. Он будет работать на американцев, а не на российских евреев. Чубайс, Кудрин, Греф уже в портки наложили, очередь за тобой.
22.01.2017, 22:41
Канадец

Смотрели не отрываясь инногурацию. 80% людей моего круга его поддерживают. На остальные 20% все внимание СМИ поэтому кажется что их больше. Слова Трампа о проржавевших останках фабрик по всей территории США это и есть причина его прихода к власти. Либералы-революционеры уничтожили американскую индустрию, трудно представить как можно развернуть ситуацию не запаковав всю либеральную мафию в США. Надеюсь что белый свет начнёт избавляться от этой напасти.
22.01.2017, 22:19
все избавляються от либералов

когда же у нас их уйдут?
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