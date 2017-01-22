Трамп отреагировал на протесты против его президентства

Президент США Дональд Трамп прокомментировал акции протеста, прошедшие в стране после его вступления в должность. Он отметил, что у него сложилось впечатление, будто протестовавшие не участвовали в выборах.

«Вчера наблюдал за протестами, но у меня сложилось впечатление, что выборы только что прошли! Почему эти люди не голосовали?» — написал Трамп в своем Twitter. При этом он добавил, что знаменитости своим участием в митингах только усугубляют ситуацию.

В то же время он подчеркнул, что уважает мирные акции протеста, даже если не всегда согласен с ними.

Кроме того, Трамп отметил, что церемонию инаугурации, согласно рейтингам телеканалов, посмотрел 31 миллион человек, что на 11 миллионов больше, чем вступление в должность Барака Обамы после его избрания на второй срок.

Массовые акции протеста прошли во многих городах США 21 января – на следующий день после инаугурации Трампа. В общей сложности в них приняли участие около двух миллионов человек. В частности, только в Нью-Йорке и Калифорнии насчитывалось примерно по 500 тысяч протестующих против Трампа в качестве главы государства. В числе недовольных новым президентом – Мадонна, Джулия Робертс, Эмма Уотсон, Майкл Мур и другие звезды шоу-бизнеса и Голливуда.