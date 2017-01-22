Последний герой Америки. Не надо было выводить его из себя...

Когда броню пробили автогеном, мститель был уже полсуток как мертв. Последний патрон Марвин оставил для себя

Марвин Химейер (28 октября 1951 – 4 июня 2004) – американский сварщик, владелец мастерской по ремонту глушителей. Свой земельный участок под мастерскую и магазин он официально выкупил за довольно приличные деньги на аукционе (что-то порядка $15 000, для этого он продал свою долю в большом автосервисе в Денвере).

Кроме основной работы, в качестве хобби он строил снегоходы и зимой катал на них по окрестностям Грэнби молодоженов. Как на лимузине. У него даже была соответствующая лицензия (никогда не подозревал, что такую деятельность вообще можно лицензировать).

Человек он был довольно добродушный, отслужил в свое время в ВВС аэродромным техником и с тех пор стабильно трудился по инженерно-технической части. Правда, не был женат – как-то у него не сложилось. И все бы ничего, но его маленькая мастерская тесно примыкала к цементному заводу Mountain Park, который, к недовольству Химейера и других соседей завода, решил расширяться, вынуждая их продавать свои земельные участки.

Рано или поздно сдались все соседи завода, но не Химейер. Его землю фабриканты так и не смогли приобрести, хотя пытались сделать это всеми правдами и неправдами. В общем, отчаявшись культурно решить вопрос, мужика стали травить.

Поскольку все земли вокруг мастерской уже принадлежали заводу, ему перекрыли все коммуникации и подъезд к дому. Марвин решил проложить другую дорогу и даже купил для этого списанный бульдозер «Komatsu D355A-3», восстановив его двигатель в своей мастерской.

Городская администрация отказала в разрешении на прокладку новой дороги. В банке придрались к оформлению ипотечного кредита и пригрозили отобрать дом. Химейер пытался восстановить справедливость, подав в суд на Mountain Park, но судебную тяжбу проиграл. Несколько раз выставляла претензии налоговая служба, а также пожарная инспекция, санэпиднадзор, последний выписал штраф на $2500: якобы в его мастерской «находился резервуар, не отвечающий санитарным нормам». Подключиться к канализации Марвин не мог, поскольку земля, по которой следовало прокопать канаву, тоже принадлежала заводу и завод не спешил давать ему такое разрешение. Марвин заплатил и за это. Приложив к квитанции при отправке краткую записку: «Трусы».

31 марта у него умер отец. Марвин поехал его хоронить, и, пока он был в отъезде, ему отключили свет, воду и опечатали мастерскую. После этого он закрылся в мастерской. Его практически никто не видел. То, что произошло позже, называют по-разному: это была катастрофа для маленького городка и большой урок для всех врагов Марвина. В своем «заточении» Химейер времени зря не терял, а потратил его на создание бронированного бульдозера. Это заняло у него около двух месяцев, по одним сообщениям, и около полутора лет, по другим.

Марвин обшил огромную машину двенадцатимиллиметровыми стальными листами, проложенными сантиметровым слоем цемента. Оснастил телекамерами с выводом изображения на мониторы внутри кабины. Снабдил камеры системами очистки объективов на случай ослепления их пылью и мусором. Предусмотрительный Марвин запасся продовольствием, водой и противогазом. Прихватил и оружие: два «Ругера-223» и один «Ремингтон-306» с патронами.

С помощью дистанционного управления он опустил на шасси броневой короб, заперев себя внутри. Для того чтобы опустить эту оболочку на кабину бульдозера, Химейер использовал самодельный подъемный кран. «Опуская ее, Химейер понимал, что после этого из машины ему уже не выбраться», – заявили полицейские эксперты. И в 14:30 выехал из гаража.

Марвин Химейер заранее составил список целей – всех, кому посчитал нужным отомстить. Для начала он проехал через территорию завода, тщательно снеся здание заводоуправления, производственные цеха и вообще все до последнего сарая. Потом двинулся по городку. Снял фасады с домов членов городского совета. Снес здание банка, который пытался нажимать на него через досрочный возврат ипотечного кредита. Разрушил здания газовой компании «Иксел энерджи», отказавшейся после штрафа заправлять его кухонные газовые баллоны, здание мэрии, офиса городского совета, пожарной охраны, товарного склада, несколько жилых зданий, принадлежавших мэру города.

В дополнение разрушил редакцию местной газеты и публичную библиотеку. Короче говоря, снес все, что имело хоть какое-то отношение к местным властям, включая их частные дома. Причем проявил хорошую осведомленность в том, кому что принадлежит.

Химейера пытались остановить. Сначала местный шериф с помощниками. Но бульдозер был оснащен сантиметровой разнесенной броней, как у современных танков. Местная полиция использовала револьверы-девятки и дробовики, но результат был нулевым. По тревоге подняли местный отряд SWAT. Потом лесных егерей. У SWATа нашлись гранаты, у егерей штурмовые винтовки. Один лихой сержант запрыгнул с крыши на капот бульдозера и попытался сбросить свето-шумовую гранату в выхлопную трубу. Трудно сказать, чего он хотел достичь, поскольку Химейер, как оказалось, вварил туда решетку, так что единственное, чего лишился в результате бульдозер, – это собственно трубы.

Слезоточивый газ Марвина не брал – мониторы было видно и в противогазе. Неукротимый мститель активно отстреливался через прорезанные в броне амбразуры. Ни один человек от его огня не пострадал, потому что стрелял он существенно выше голов. Проще говоря, в небо. Однако полицейские приближаться к нему больше не решались.

Бульдозер принял больше 200 попаданий из всего – от служебных револьверов до М-16 и гранат. Его попытались остановить здоровенным скрепером. «Komatsu D355A» без особого труда запихал скрепер задом в фасад магазина и там оставил. Машина, набитая взрывчаткой, на пути Химейера тоже не дала нужного результата.

Единственным достижением стал пробитый рикошетом радиатор – впрочем, как показывает опыт карьерных работ, такие бульдозеры далеко не сразу обращают внимание даже на полный отказ системы охлаждения. Все, что смогла в итоге реально сделать полиция, это эвакуировать 1,5 тыс. жителей и перекрыть все дороги, включая ведущее в Денвер федеральное шоссе № 40 (перекрытие федеральной трассы всех особенно потрясло).

За компанию Марвин решил срыть мелкооптовый магазин «Гэмблс», поскольку в городке из муниципальных зданий больше уже просто нечего было сносить, оставалась еще станция по заправке сжиженного газа, но ее взрыв разнес бы половину городка, не разбирая, где дом мэра, а где – мусорщика. Бульдозер стал, проутюживая руины универмага «Гэмблс».

Во внезапно наступившей мертвенной тишине яростно свистел вырывающийся из пробитого радиатора пар, его завалило обломками крыши, он застрял и заглох. Сначала полицейские долго боялись приближаться к бульдозеру Химейера, а потом долго проделывали дыру в броне, пытаясь достать сварщика из его гусеничной крепости (три пластиковых заряда нужного эффекта не дали).

Когда броню наконец пробили автогеном, мститель был уже полсуток как мертв. Последний патрон Марвин оставил для себя. Как метко выразился губернатор Колорадо, «город выглядит так, как будто через него пронесся торнадо».

Городу действительно был причинен урон на $5 000 000, заводу – на $2 000 000. При масштабах городишки это означало практически полное разрушение. Завод так и не оправился после нападения и продал территорию вместе с развалинами.

Автор: Андрей Самойлов