]]> ]]>
Главная В мире

Дневник киевлянки: плата за коммуналку растет вместе с ненавистью к русским писателям

15:11 24.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Как в Киеве пытаются заставить всех говорить на мове

Гимназия в Киеве, где учился Константин Паустовский, давно стала украинской. Правда, произошло это не три года назад, а гораздо раньше. Русский язык в Киеве давно преподают исключительно в качестве факультатива. Сейчас во многих школах столицы его заменили польским, якобы по желанию родителей.

В этом году внук моей знакомой посещал уроки русского, на которые ходило всего шесть человек. Учительница русского попросила принести на урок рассказы Паустовского и стихи Пушкина. Пушкин оказался только в издании 1964 года у моей знакомой, а Паустовского ни у кого не оказалось. Дети принесли распечатки из Интернета. Мальчик пришел из школы и укорил бабушку:

‑ Бабушка, зачем я только такую тяжелую книжку носил, когда можно было листочек принести, как все это сделали.

И бабушка, чей отец был фронтовиком, военным, русским, лишь горько вздохнула. Как ни грустно, но многие дети, которые родились и выросли на Украине за время независимости, неплохо говорят по-русски, но при этом совершенно не могут на этом языке писать и читать. Отказ от русского идет в фарватере государственной политики «житы по-новому».

Перешли на аудиокниги

Но как писал Шолом–Алейхем, «униженные – изобретательны и остроумны». Русскоязычный Киев слушает аудиокниги в наушниках. Теперь во многих районных библиотеках Киева есть возможность скачивания аудиокниг. Этим «достижением» особенно охотно стали пользоваться немолодые люди, которым трудно из –за плохого зрения читать, а разговаривать и общаться на украинском они не очень-то хотят.

Пока депутаты думают, как всех обязать говорить на украинском, киевлянам приходят аховые платежки. По некоторым данным, около трети жителей города просто отказывается платить за жилье и услуги ЖКХ, потому что нечем. Моей знакомой пришла платежка за «трешку» - 2 тысячи 900 гривен (около 6 тысяч рублей — Ред.), а у той пенсия — 1200 (около 2,5 тыс. рублей — Ред.). Надя платить ничего не собирается. Во всяком случае пока. В то же время планируют до весны 2017 года еще переименовать 50 улиц в столице. На переименование выделены немалые бюджетные деньги. И это при такой удручающей бедности!

Директор предлагал жечь русские книги

- Разговаривайте на русском! Кто вам мешает! - говорили мне в девяностые. Учительница моего старшего сына (он тогда ходил в первый класс) по приказу директора украинской школы уносила из класса русские книжки домой: Бианки, Чарушина, стихи Корнея Чуковского и Маршака и многие другие. А директор ей вообще посоветовал обветшавшие книги на русском сжечь, чем вызвал у молодой учительницы шок. И это было в 1996 году!

Все предпосылки лингвистического ада для русскоговорящих были еще 20 лет назад! В университете, где учится моя дочь, преподаватели пишут презентации для слайдов на украинском, а читают лекции многие из них - на русском. Лекции, чтобы отчитаться и для проверки, должны быть написаны на мове. Преподавателям, которые перешли на украинский, дают ежемесячные премии и повышают по службе.

Не говоришь на мове? Вон из налоговой

Мой начальник каждый год сдает в налоговую инспекцию финансовый отчет по спортивной школе. Он русский, коренной москвич, приехал сюда 40 лет назад. Его сестры живут на Ленинском проспекте, а сам он родом с Автозаводской, где еще и начал мальчишкой начал заниматься спортом. На Украину, в Киев приехал по распределению, будучи уже заслуженным мастером спорта СССР. Начальник совершенно не знает украинского и не намеревался его учить.

Шайба и клюшка этого не предполагали. А перед Новым годом пожилого мужчину выгнали с отчетом из налоговой инспекции. Инспектор - налоговик потребовала от него говорить на едином государственном и предложила прийти с переводчиком для сдачи отчета.

«Розмова про сільське хозяйство» Евгения Чикаленко. Слыхали такую книжку? А писателя знаете? Нет? Ну вот! Сообщаю, что его именем будет переименована улица и площадь Льва Толстого. Интересно, а Льва Николаевича они тоже запретят? Такими-то темпами? Не удивлюсь. Достоевского-то запретили (Порошенко ограничил ввоз книг прошлого года - Ред.).

Автор: Полина Орловская

Темы: Украина, Историческое единство России и Украины, Положение русскоязычного населения Украины, Ситуация на Украине
Источник: Комсомольская Правда
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.01.2017, 20:30
Гость: Мик

Можно перечитать Булгакова. И тогда украинцы не держались ез немцев. а сейчас без американцев.
24.01.2017, 20:27
Гость: нв

А чего в Москве не открывают украинские школы,и не введут обязательное преподавание украинской мовы в школах.
\\
Зашел сегодня на ютуб канал Шария.Один из комментаторов предложил перевести с русского на украинский фразы:на востоке всходы майской травы.
хмурые тучи появились на юге в полдень.
облака превратились в хмурые тучи.
он сегодня ужинал не вечером.
разговор на языке жестов.
намело желтых октябрьских листьев.
нарвала апрельских цветов.
мартовский берёзовый сок.
ноябрьский листопад.
на банкете пир горой.
земляника в июне красная.
Комки декабрьского снега.
В феврале лютый мороз.
Точить серп в августе.
Облака хмурились.
Городская местность.
путник мял подорожник.
всадник на вершине.
В этот волшебный вечер, твой неотразимый вид, обаятельный взгляд, обворожительный голос, очаровательный макияж, пленительный румянец, прелестный локон, чарующий голос.Перевел яндекс-переводчиком и упал под стол от смеха.Потому наверное и не учат чтобы под столы не падали.
24.01.2017, 20:18
Гость: ответ

Не открывают по той же причине,по какой их не открывают в Канаде или США.И в других странах,где есть украинская диаспора.В Канаде более 90% потомков украинцев не знают мовы(кто хочет более подробно-к материалам переписей населения плииз,последние,кажется,2001 и 2011,хотя не настаиваем),в США это вообще экзотика.Понятно,что для нормальной жизни там нужен английский.В УССР тоже на исторической Новороссии насильная украинизация привела к огромному кол-у укр.школ,но когда принудиловка закончилась и право определять в какой школе учиться ребенку,было передано родителям,последствия не заставили себя знать.Они отдавали детей в русские школы,сколько бы ни просили педагоги укр.школ,обходя дома и квартиры граждан.А после 91-го,когда русский мир проявил свое почти полное,а сейчас-полное бессилие,язык преподавания устанавливался административным способом.Сказал же Кравчук:буде держава(аппарат насилия в руках свидомитов),буде и мова.Да,Киев был куплен у польского короля Яна Собеского Алексеем Михайловичем по настойчивым просьбам казацкой старшины и Самойловича за 200 тыщ тогдашних рублев.А цены:курица-1-2 коп.,рожь-4 руб.тонна,пиво-6 коп.литр,пуд сл.масла-до 1 рубля,овца 15-20 коп.,солдат в месяц-50 копеек(30-50 кур),поручик-5 руб.Да,а по Андрусовскому перемирью поселение это должно было перейти к Польше.Не знаем,может,и Москву у кого купили?
Все комментарии (60)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.