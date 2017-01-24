Дневник киевлянки: плата за коммуналку растет вместе с ненавистью к русским писателям

Как в Киеве пытаются заставить всех говорить на мове

Гимназия в Киеве, где учился Константин Паустовский, давно стала украинской. Правда, произошло это не три года назад, а гораздо раньше. Русский язык в Киеве давно преподают исключительно в качестве факультатива. Сейчас во многих школах столицы его заменили польским, якобы по желанию родителей.

В этом году внук моей знакомой посещал уроки русского, на которые ходило всего шесть человек. Учительница русского попросила принести на урок рассказы Паустовского и стихи Пушкина. Пушкин оказался только в издании 1964 года у моей знакомой, а Паустовского ни у кого не оказалось. Дети принесли распечатки из Интернета. Мальчик пришел из школы и укорил бабушку:

‑ Бабушка, зачем я только такую тяжелую книжку носил, когда можно было листочек принести, как все это сделали.

И бабушка, чей отец был фронтовиком, военным, русским, лишь горько вздохнула. Как ни грустно, но многие дети, которые родились и выросли на Украине за время независимости, неплохо говорят по-русски, но при этом совершенно не могут на этом языке писать и читать. Отказ от русского идет в фарватере государственной политики «житы по-новому».

Перешли на аудиокниги

Но как писал Шолом–Алейхем, «униженные – изобретательны и остроумны». Русскоязычный Киев слушает аудиокниги в наушниках. Теперь во многих районных библиотеках Киева есть возможность скачивания аудиокниг. Этим «достижением» особенно охотно стали пользоваться немолодые люди, которым трудно из –за плохого зрения читать, а разговаривать и общаться на украинском они не очень-то хотят.

Пока депутаты думают, как всех обязать говорить на украинском, киевлянам приходят аховые платежки. По некоторым данным, около трети жителей города просто отказывается платить за жилье и услуги ЖКХ, потому что нечем. Моей знакомой пришла платежка за «трешку» - 2 тысячи 900 гривен (около 6 тысяч рублей — Ред.), а у той пенсия — 1200 (около 2,5 тыс. рублей — Ред.). Надя платить ничего не собирается. Во всяком случае пока. В то же время планируют до весны 2017 года еще переименовать 50 улиц в столице. На переименование выделены немалые бюджетные деньги. И это при такой удручающей бедности!

Директор предлагал жечь русские книги

- Разговаривайте на русском! Кто вам мешает! - говорили мне в девяностые. Учительница моего старшего сына (он тогда ходил в первый класс) по приказу директора украинской школы уносила из класса русские книжки домой: Бианки, Чарушина, стихи Корнея Чуковского и Маршака и многие другие. А директор ей вообще посоветовал обветшавшие книги на русском сжечь, чем вызвал у молодой учительницы шок. И это было в 1996 году!

Все предпосылки лингвистического ада для русскоговорящих были еще 20 лет назад! В университете, где учится моя дочь, преподаватели пишут презентации для слайдов на украинском, а читают лекции многие из них - на русском. Лекции, чтобы отчитаться и для проверки, должны быть написаны на мове. Преподавателям, которые перешли на украинский, дают ежемесячные премии и повышают по службе.

Не говоришь на мове? Вон из налоговой

Мой начальник каждый год сдает в налоговую инспекцию финансовый отчет по спортивной школе. Он русский, коренной москвич, приехал сюда 40 лет назад. Его сестры живут на Ленинском проспекте, а сам он родом с Автозаводской, где еще и начал мальчишкой начал заниматься спортом. На Украину, в Киев приехал по распределению, будучи уже заслуженным мастером спорта СССР. Начальник совершенно не знает украинского и не намеревался его учить.

Шайба и клюшка этого не предполагали. А перед Новым годом пожилого мужчину выгнали с отчетом из налоговой инспекции. Инспектор - налоговик потребовала от него говорить на едином государственном и предложила прийти с переводчиком для сдачи отчета.

«Розмова про сільське хозяйство» Евгения Чикаленко. Слыхали такую книжку? А писателя знаете? Нет? Ну вот! Сообщаю, что его именем будет переименована улица и площадь Льва Толстого. Интересно, а Льва Николаевича они тоже запретят? Такими-то темпами? Не удивлюсь. Достоевского-то запретили (Порошенко ограничил ввоз книг прошлого года - Ред.).

Автор: Полина Орловская