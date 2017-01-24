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Задержанному в США журналисту RT предъявили обвинение

19:50 24.01.2017
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Журналисту российского телеканала Russia Today Александру Рубинштейну и его американскому коллеге Эвану Энджелу, которые были задержаны в Вашингтоне в ходе протестной акции после вступления в должность президента США Дональда Трампа, предъявили обвинение.

Представителям СМИ вменяется участие в беспорядках. В соответствии с американским законодательством им грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере 25 тысяч долларов, сообщает издание The Guardian. Предварительное слушание по делу журналистов назначено на февраль.

В RT подтвердили, что в отношении Рубинштейна возбуждено дело. При этом отметили, что он находится на свободе.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем микроблоге в Twitter отметила, что пока RT воздержится от каких-либо комментариев по данному инциденту. Она пояснила, что такова рекомендация юристов.

Акции протеста против Трампа в качестве президента прошли в США 21 января. Одним из самых многочисленных был марш в Вашингтоне, в котором приняли участие около 500 тысяч человек. Он сопровождался погромами и стычками с полицией. В итоге были задержаны свыше 200 нарушителей порядка.
 

Темы: Вашингтон, США, Массовые акции и беспорядки в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 00:19
Гость: Ну ну

Ага! Попался русский хакер ;) Казачек, подрабатывал, видимо, у обеих сторон конфликта ... Деньги не пахнут...
25.01.2017, 00:09
Гость: интересно

журналистам - обвинение, а похабнице Мадонне - ничего.
24.01.2017, 23:25
Гость: Европеец

Просто Вы пропустили без внимания как вчера тут один очень громко утверждал, чтодемонстрации прошли с погромами. И тут вот такая новость -- ну как не спросить ехидного - кто начал эти погромы ?
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