Задержанному в США журналисту RT предъявили обвинение

Журналисту российского телеканала Russia Today Александру Рубинштейну и его американскому коллеге Эвану Энджелу, которые были задержаны в Вашингтоне в ходе протестной акции после вступления в должность президента США Дональда Трампа, предъявили обвинение.

Представителям СМИ вменяется участие в беспорядках. В соответствии с американским законодательством им грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере 25 тысяч долларов, сообщает издание The Guardian. Предварительное слушание по делу журналистов назначено на февраль.

В RT подтвердили, что в отношении Рубинштейна возбуждено дело. При этом отметили, что он находится на свободе.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем микроблоге в Twitter отметила, что пока RT воздержится от каких-либо комментариев по данному инциденту. Она пояснила, что такова рекомендация юристов.

Акции протеста против Трампа в качестве президента прошли в США 21 января. Одним из самых многочисленных был марш в Вашингтоне, в котором приняли участие около 500 тысяч человек. Он сопровождался погромами и стычками с полицией. В итоге были задержаны свыше 200 нарушителей порядка.

