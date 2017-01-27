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Трамп назвал разговор об отмене санкций преждевременным

22:40 27.01.2017
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
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Президент США Дональд Трамп считает, что время для снятия с России санкций еще не пришло. Разговоры об этом преждевременны, заявил он на совместной пресс-конференции с главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

В то же время Трамп добавил, что Вашингтон рассчитывает на хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Россией, передает «Интерфакс».

Мэй, в свою очередь, подчеркнула, что позиция Великобритании в отношении антироссийских санкций остается неизменной и четкой – ограничения должны действовать до полного выполнения минских соглашений.

Некоторое время назад журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила о том, что администрация Трампа готовит указ об отмене санкций против России. При этом она сослалась на ряд источников, которые не назвала. Советник президента США Келлиэнн Конуэй, в свою очередь, отметила, что вопрос снятия санкций находится в процессе рассмотрения.
 

Темы: Великобритания, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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28.01.2017, 02:04
Гость: " Вот уроды...! " ( Брат-2)

В России никто о санкциях и не говорит. Главное снять никто не просит, ни на каком уровне. Кроме конечно трепачей в многочисленных аналитических передачах на TV и журналистов. Это такая западная забава, что то вроде игры в поддавки. Сами вводят санкции, сами ставят условия снятия, сами обещают снять и ждут, что за это им тут стол накроют, водки нальют и харчей наставят. А тут всем плевать на эти санкции. Да нехай будут, нам же лучше. Мы им свои контрсанкции, которые нам позарез нужны, благо повод на западе сами дают. Вот дураки то ! Уже даже смешно смотреть на их пляски с их санкциями. Нет, есть конечно и у нас любители " Пармезана " без которого хоть в окно с 12 этажа прыгай , но их больше двух, трех сотен на всю страну из ста сорока миллионов не наберется. Даже если они все выпрыгнут из окна, страна этого не заметит.
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