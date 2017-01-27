Трамп назвал разговор об отмене санкций преждевременным

Президент США Дональд Трамп считает, что время для снятия с России санкций еще не пришло. Разговоры об этом преждевременны, заявил он на совместной пресс-конференции с главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

В то же время Трамп добавил, что Вашингтон рассчитывает на хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Россией, передает «Интерфакс».

Мэй, в свою очередь, подчеркнула, что позиция Великобритании в отношении антироссийских санкций остается неизменной и четкой – ограничения должны действовать до полного выполнения минских соглашений.

Некоторое время назад журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила о том, что администрация Трампа готовит указ об отмене санкций против России. При этом она сослалась на ряд источников, которые не назвала. Советник президента США Келлиэнн Конуэй, в свою очередь, отметила, что вопрос снятия санкций находится в процессе рассмотрения.

