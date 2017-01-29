Сотни тысяч британцев высказались против визита Трампа в их страну

Свыше 470 тысяч подписей набрала петиция, опубликованная на сайте парламента Великобритании, которая содержит требование не допустить официального визита в страну президента США Дональда Трампа.

Автором документа является Грэм Гест. По его мнению, Трамп, «известный свои женоненавистничеством и вульгарностью», не должен быть принят ни королевой Елизаветой II, ни принцем Уэльским.

Гест призывает запретить Трампу въезд в страну с официальными государственными визитами на весь срок его президентства, поскольку это может поставить королеву Великобритании в неловкое положение.

Согласно законодательству страны, петиция должна быть рассмотрена британским парламентом, так как преодолела порог в 100 тысяч подписей.

Ранее СМИ сообщали, что посетить Великобританию с визитом Трампа пригласила именно Елизавета II.

