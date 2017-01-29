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Сотни тысяч британцев высказались против визита Трампа в их страну

21:01 29.01.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Свыше 470 тысяч подписей набрала петиция, опубликованная на сайте парламента Великобритании, которая содержит требование не допустить официального визита в страну президента США Дональда Трампа.

Автором документа является Грэм Гест. По его мнению, Трамп, «известный свои женоненавистничеством и вульгарностью», не должен быть принят ни королевой Елизаветой II, ни принцем Уэльским.

Гест призывает запретить Трампу въезд в страну с официальными государственными визитами на весь срок его президентства, поскольку это может поставить королеву Великобритании в неловкое положение.

Согласно законодательству страны, петиция должна быть рассмотрена британским парламентом, так как преодолела порог в 100 тысяч подписей.

Ранее СМИ сообщали, что посетить Великобританию с визитом Трампа пригласила именно Елизавета II.
 

Темы: Великобритания, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Международные отношения, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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29.01.2017, 21:05
Юля с Бали

Я тоже против визита.Островишко пока НЕ заслужил никакой чести,тем более такой высокой.Трампу это тоже ни к чему.
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