Великобритания выразила протест против иммиграционной политики США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила протест в связи с запретом на въезд в США для граждан стран с мусульманским большинство населения, передает "Интерфакс"

Глава правительства "не согласна" с указом, подписанным Дональдом Трампом, и будет опротестовывать его применение, если он коснется граждан Великобритании, заявляют на Даунинг-стрит.

До этого Мэй подверглись критике за отказ осудить действия американских властей. Ранее она заявила, что иммиграционная политика - внутреннее дело США, и они вольны определять ее самостоятельно.