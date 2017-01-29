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Великобритания выразила протест против иммиграционной политики США

11:21 29.01.2017
Тереза Мэй. Фото с сайта wikimedia.org
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила протест в связи с запретом на въезд в США для граждан стран с мусульманским большинство населения, передает "Интерфакс"

Глава правительства "не согласна" с указом, подписанным Дональдом Трампом, и будет опротестовывать его применение, если он коснется граждан Великобритании, заявляют на Даунинг-стрит.

До этого Мэй подверглись критике за отказ осудить действия американских властей. Ранее она заявила, что иммиграционная политика - внутреннее дело США, и они вольны определять ее самостоятельно.

Темы: Великобритания, США, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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29.01.2017, 18:49
Гость: Трамп не нуждается в российских адвокатах!

Как, впрочем, и хохляцких и других. ))) Трамп никогда НЕ был "наш"!
29.01.2017, 18:47
Гость: "Ой, Вань, гляди, какие клоуны!" (Высоцкий).

Ха! Они не согласны! ))) Сами же одной из причин (если только не самой важной) для выхода из ЕС считали и считают диктат Брюсселя по приемки беженцев!!!
29.01.2017, 17:15
Гость: Ой, какие мотивы зазвучали

Сколько российских адвокатов появилось у Трампа. Неужели "трамнаш"? Надолго?
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