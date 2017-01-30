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Трамп обвинил двух сенаторов в «стремлении» начать третью мировую войну

07:41 30.01.2017
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
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Сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм «вечно ищут способ развязать третью мировую войну», написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп в ответ на их совместное заявление с критикой иммиграционного указа.

«Совместное заявление бывшего кандидата в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно — они до обидного слабы в вопросах иммиграции. Этим двум сенаторам следует сосредоточить свою энергию на ИГИЛ [запрещенная в России организация], нелегальной иммиграции и защите границ вместо того, чтобы вечно искать способ начать третью мировую войну», — написал Трамп.

Ранее, как сообщает Reuters, Маккейн и Грэм заявили, что иммиграционный указ Трампа, согласно которому на 90 дней запрещен въезд в США гражданам из семи стран с мусульманским большинством, будет способствовать рекрутингу в террористы, а не усилению безопасности США.

«В конечном итоге, мы боимся, что этот указ нанесет ущерб борьбе с терроризмом», — подчеркнули сенаторы. По их мнению, принятые Трампом меры «посылают сигнал, намеренный или нет, что Америка не желает, чтобы мусульмане приезжали в страну». «Именно поэтому мы боимся, что указ скорее поможет террористам в их вербовке, нежели усилит нашу безопасность», — отметили Маккейн и Грэм.

Темы: США, Международная политика, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 12:13
Гость: Хе хе...

У него что то за щекой застряло...
30.01.2017, 11:46
Гость: Вообщето

таким политикам как Маккейн которые занимают откровенно антироссийскую позицию, обвиняя Россию во всём и вся нужно ввести запрет на вьезд на территорию России, это в принципе делают государства которые хотят чтобы к ним относились с должным уважением.
30.01.2017, 11:05
Гость: Carlos

Вряд ли, что **Маккейн и Ко совсем с ума сошли**. Может, у них интересы в какой-то из этих пяти стран?
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