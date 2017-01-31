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Лидеры ДНР и ЛНР призвали повлиять на Порошенко

19:16 31.01.2017
Денис Пушилин. Фото с сайта dnr-sovet.su
Денис Пушилин. Фото с сайта dnr-sovet.su
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Председатели Народных советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обратились к лидерам России, Германии и США с призывом остановить преступную деятельность президента Украины Петра Порошенко против Донбасса.

Они попросили Владимира Путина, Ангелу Меркель и Дональда Трампа заставить украинского президента прекратить обстрел мирных жителей и снять экономическую блокаду.

«Это нужно сделать пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду», - цитирует ДАН текст обращения.

Представители республик отметили, что украинские силовики обстреливают гражданские объекты, системы тепло- и водоснабжения, а также опасные с точки зрения химии производства. Подобные действия усугубляют опасность катастрофы. Причем, не только на Донбассе, но и в соседних регионах Украины.

В последние дни ситуация на Донбассе обострилась, возросла интенсивность обстрелов. ВСУ предприняли ряд попыток прорвать оборону ополченцев, потеряв, согласно данным ДНР, десятки человек убитыми и ранеными.

МИД Украины обвинил в эскалации конфликта Россию и призвал международных партнеров усилить давление на Москву. В Кремле, в свою очередь, выразили обеспокоенность усугублением ситуации на Донбассе.
 

Темы: Ангела Меркель, ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Россия, Германия, США, Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Владимир Путин, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 23:47
Гость

Вы же понимаете, что эти "лидеры" ничего не решают. А обвинения против Украины должны быть озвучены. По-моему, зря их пинают. Они делают свою работу. Остальное вообще не в их компетенции.
31.01.2017, 23:20
К

кремль лучше пообещал ЕС газ отключить, и все сразу стихло бы
31.01.2017, 22:09
а что

Они?Говорили?Осталось узнать кто такие Они?
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