Госдеп США призвал немедленно прекратить огонь на востоке Украины

США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ, передает "Интерфакс".

"США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой", - говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.

Как отмечается в документе, "чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ".

"Мы также подтверждаем поддержку США полного выполнения Минских соглашений", - говорится в документе.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к мировым лидерам с просьбой оказать давление на президента Украина Петра Порошенко, чтобы прекратить обстрелы гражданского населения.

з-за боев на линии разграничения полностью обесточена оказалась Авдеевка, где проживает 25 тысяч человек, которые остались без света, тепла и воды. В городе объявлено чрезвычайное положение, власти готовятся к эвакуации жителей.