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Госдеп США призвал немедленно прекратить огонь на востоке Украины

09:29 1.02.2017
Здание Госдепартамента США. Фото с сайта state.gov
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США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ, передает "Интерфакс".

"США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой", - говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.

Как отмечается в документе, "чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ".

"Мы также подтверждаем поддержку США полного выполнения Минских соглашений", - говорится в документе.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к мировым лидерам с просьбой оказать давление на президента Украина Петра Порошенко, чтобы прекратить обстрелы гражданского населения.

з-за боев на линии разграничения полностью обесточена оказалась Авдеевка, где проживает 25 тысяч человек, которые остались без света, тепла и воды. В городе объявлено чрезвычайное положение, власти готовятся к эвакуации жителей.

Темы: США, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2017, 12:59
Бтр

И в какого бога вы там верите? Ну точно не в Христа.
01.02.2017, 12:42
Бтр

Госдеп уже не тот, ушли главные комики, и посмеяться теперь никак.
01.02.2017, 12:35
Да,уж...

Знатоку и стратегу мировой геополитики - вопрос. Опять скучно? Некому позвонить или лавочки возле подъезда в снегу?
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