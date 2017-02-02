Маккейн попросил Трампа помочь Украине летальным оружием

Американский сенатор Джон Маккейн обратился в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать украинским властям помощь путем предоставления летального оружия. Текст документа опубликован на сайте сенатора.

В нем Маккейн заявил, что Россия и ее «марионеточные силы» начали наступление против ВСУ, что повлекло гибель украинских солдат. По мнению сенатора, это является признаком намерений президента России Владимира Путина испытать Трампа как главнокомандующего.

Маккейн призвал главу государства обеспечить Украину летальным оружием в рамках оборонного бюджета на текущий год, чтобы предотвратить ее дестабилизацию и расчленение. В противном случае это негативно отразится на авторитете США, добавил сенатор.

Кроме того, он попросил Трампа сохранить санкции в отношении РФ до тех пор, пока Москва не откажется от Крыма.

До настоящего времени Штаты оказывали помощь ВСУ оборудованием и обмундированием. Кроме того, американские инструкции проводили обучение бойцов украинской нацгвардии.

В Кремле неоднократно отмечали, что поставке на Украину оружия из-за рубежа могут усугубить ситуацию на Донбассе и затруднить реализацию минских договоренностей.

Киев периодически обвиняет Россию во вмешательстве в конфликт на юго-востоке Украины, утверждая, что российская армия помогает ополченцам. В Москве все эти выпады отвергают, подчеркивая их бездоказательность.

