]]> ]]>
Главная В мире Новости

Маккейн попросил Трампа помочь Украине летальным оружием

21:20 2.02.2017
Джон Маккейн. Фото с официальной страницы в Facebook
Джон Маккейн. Фото с официальной страницы в Facebook
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Американский сенатор Джон Маккейн обратился в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать украинским властям помощь путем предоставления летального оружия. Текст документа опубликован на сайте сенатора.

В нем Маккейн заявил, что Россия и ее «марионеточные силы» начали наступление против ВСУ, что повлекло гибель украинских солдат. По мнению сенатора, это является признаком намерений президента России Владимира Путина испытать Трампа как главнокомандующего.

Маккейн призвал главу государства обеспечить Украину летальным оружием в рамках оборонного бюджета на текущий год, чтобы предотвратить ее дестабилизацию и расчленение. В противном случае это негативно отразится на авторитете США, добавил сенатор.

Кроме того, он попросил Трампа сохранить санкции в отношении РФ до тех пор, пока Москва не откажется от Крыма.

До настоящего времени Штаты оказывали помощь ВСУ оборудованием и обмундированием. Кроме того, американские инструкции проводили обучение бойцов украинской нацгвардии.

В Кремле неоднократно отмечали, что поставке на Украину оружия из-за рубежа могут усугубить ситуацию на Донбассе и затруднить реализацию минских договоренностей.

Киев периодически обвиняет Россию во вмешательстве в конфликт на юго-востоке Украины, утверждая, что российская армия помогает ополченцам. В Москве все эти выпады отвергают, подчеркивая их бездоказательность.
 

Темы: Россия, США, Украина, Вооружения в мире, Владимир Путин, Противостояние на Украине 2013-2016
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2017, 06:27
Гость: Изя

Какая страна, такие и "сенаторы". Полный улёт.
03.02.2017, 06:04
Гость: Трезвый

Поставка летального оружия из США на Укр.есть объявление новой холодной войны против РФ.Мадам Маккейн не так глупа чтобы портить воздух пустой болтовней и видимо есть договоренности ВПК пиндосов с Трампом о начале полномасштабной программы по разворачивание новой гонки вооружений и писк старого маразматика подкреплена по серьезному.Трамп это прежде всего ВПК и его "выбрали" для обслуживания "ястребов" и ВПК США.
03.02.2017, 02:51
Гость: Андрей

Боженька не вяжет, - раздает...
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.