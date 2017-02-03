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Украинская армия открыла огонь по всей территории Донецка

08:23 3.02.2017

Украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем «Ураган» по всей территории Донецка. Об этом вчера вечером сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Украинские военные открыли огонь из арторудий калибра 152 мм и „Ураганов“ по всей территории Донецка», — цитирует представителя оборонного ведомства Республики «Русская весна».

Офицер добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В частности, в результате удара по Калининскому району Донецка был полностью разрушен частный дом по адресу ул. Токмакская, 8. Два человека ранены.

Фото и видео с сайта "Русская весна"

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 13:49
Гость: Стас

К сожалению. Вы правы.
03.02.2017, 13:47
Гость: для ёё

Немцы между прочим жили и сейчас живут так, как в России никогда не жили , да и вряд ли будут. Меня это касается также , как и тебя, так что не злись и не завидуй.
Это к вопросу о немцах.
03.02.2017, 13:39
Гость: мик

укропия заявила: воюем с Россией, но русских войск в Л/ДНР нет, а Майдан по сценарию Вильнюса а там повстанцы - саюдисты аффилированы с человеком бывшим пом. президента США, про майдан говорят управлялся из посольства США-судя по Вильнюсу правильно. А они воюют с Россией, но иными методами и другой войной - гибридной - взростят оппозицию и устроят протест и покажут его как протест масс против коррумпированной власти и сменяют власть, благо массы пассивны кроме революционной ситуации попутно свое и мировое общество обрабатывают информационно и делают подставы типа Боинга на Сахалине, Литвиненко, резуна и пр. и попутно собирают своих людей в ООН, для принятия нужного им решения. Тоды поняно чего бригада нацгвардии в тылу: пусть русские убивают русских с двух сторон фронта и ненависть взаимную копят, что создает барьер а мы укропы тем времен силы собирать будем в т.ч. путем создания из молодого поколения потомков Киевской Рус-людей русски - укропов впитавших ТВ бред и бред учебников, ведь другого они не видели и критического мышления и жизненного опыта, в т.ч. для критики еще нет и заградотрядом стоять, опять же многие помнят СССР и мат в чужих окопах на том же великом и могучем.
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