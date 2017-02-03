Украинская армия открыла огонь по всей территории Донецка

Украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем «Ураган» по всей территории Донецка. Об этом вчера вечером сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Украинские военные открыли огонь из арторудий калибра 152 мм и „Ураганов“ по всей территории Донецка», — цитирует представителя оборонного ведомства Республики «Русская весна».

Офицер добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В частности, в результате удара по Калининскому району Донецка был полностью разрушен частный дом по адресу ул. Токмакская, 8. Два человека ранены.

Фото и видео с сайта "Русская весна"