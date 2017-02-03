Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей из-за восстановления пограничных зон, сообщает РИА Новости.

В среду на официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?", — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске.

Он назвал создание пограничных зон "бездумными, нескоординированными шагами", которые ухудшают отношения двух стран, и отметил, что этого нельзя делать, так как у Москвы и Минска и так достаточно проблем.

При этом Лукашенко подчеркнул, что "для нас никогда россиянин не был чужим человеком и не будет".

Ранее белорусская сторона разрешила безвизовый въезд на срок до пяти суток гражданам 80 стран. В рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Минск, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

В белорусском Госпогранкомитете отмечали, что установление пограничной зоны является внутренним делом России.