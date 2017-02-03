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Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров

14:49 3.02.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей из-за восстановления пограничных зон, сообщает РИА Новости.

В среду на официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?", — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске.

Он назвал создание пограничных зон "бездумными, нескоординированными шагами", которые ухудшают отношения двух стран, и отметил, что этого нельзя делать, так как у Москвы и Минска и так достаточно проблем.

При этом Лукашенко подчеркнул, что "для нас никогда россиянин не был чужим человеком и не будет".
Ранее белорусская сторона разрешила безвизовый въезд на срок до пяти суток гражданам 80 стран. В рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Минск, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

В белорусском Госпогранкомитете отмечали, что установление пограничной зоны является внутренним делом России.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 19:54
Гость: гл...

А ранее Вы этого не замечали,только прозрели?!
03.02.2017, 19:52
Гость: //

"Лука"как "мантру"много раз вопил:"ЕСЛИ РОССИЯ НЕ ПОМОЖЕТ БУДЕТ КАПЕЦ БЫСТРЫЙ И СТРАШНЫЙ"!Ему "лысому козлу"сколько раз помогали,а ему все мало,вот халява и приучила "борзеть".По "сусалам-то"ни разу не получал ,теперь пора пришла !
03.02.2017, 19:48
Гость: полухохол

И говорить не о ком и не о чем,все давно сказано.У таких "горлопанов" всегда:"или рубашка короткая или нос длинный",а "выход"ему укажут где(сам-то или рубашку удлиннит или нос обрежет).
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