Украинские депутаты потребовали от Порошенко план освобождения Донбасса

Депутаты фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Украины потребовали от президента страны Петра Порошенко представить в парламент его план по освобождению Донбасса и Крыма.

Лидер фракции Максим Бурбак на согласительном совете заявил, что план действий Киева относительно ситуации в указанных регионах является главной темой, сообщается на сайте партии.

«Предстоит честный разговор. Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса. Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента», - сказал он.

В настоящее время на Донбассе наблюдается очередное обострение конфликта. Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными за последние полтора года. Ополченцы утверждают, что украинские силовики потеряли более 200 человек, но Киев скрывает истинные потери. Накануне лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала ввести на Донбассе военное положение.

Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного на полуострове. Украинские власти не признаю его результатов и продолжают считать Крым своей, но «временно оккупированной», территорией.

