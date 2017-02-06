]]> ]]>
Главная В мире Новости

Украинские депутаты потребовали от Порошенко план освобождения Донбасса

19:06 6.02.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Депутаты фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Украины потребовали от президента страны Петра Порошенко представить в парламент его план по освобождению Донбасса и Крыма.

Лидер фракции Максим Бурбак на согласительном совете заявил, что план действий Киева относительно ситуации в указанных регионах является главной темой, сообщается на сайте партии.

«Предстоит честный разговор. Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса. Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента», - сказал он.

В настоящее время на Донбассе наблюдается очередное обострение конфликта. Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными за последние полтора года. Ополченцы утверждают, что украинские силовики потеряли более 200 человек, но Киев скрывает истинные потери. Накануне лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала ввести на Донбассе военное положение.

Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного на полуострове. Украинские власти не признаю его результатов и продолжают считать Крым своей, но «временно оккупированной», территорией.
 

Темы: Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины, Петр Порошенко, Противостояние на Украине 2013-2016
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2017, 21:10
Гость: волыняка

Кто такои порошенко,это атила украинскыи,ачто стало с его империеи все знают она исчезла навсегда.
Так и сдесь ,а вместо порошенковскои империи будут республика волынь,,держава дулибив,, ,галицыя, буковына,одсса,собствено кыев,восток и юг украины илиточнее украина окраина но уже не польщы а собственое название это уже их дело.
Республика волынь.
06.02.2017, 20:28
Гость: Хе-хе

Контора пишет. Лишь бы ничего не делать и дурака валять.А что укры платят, почему бы и нет.Хе-хе.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.