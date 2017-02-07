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СМИ узнали о планах миллионера по возрождению российской монархии

17:52 7.02.2017
Антон Баков. Фото с сайта wikipedia.org
Антон Баков. Фото с сайта wikipedia.org
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Бывший депутат Госдумы и лидер Монархической партии России Антон Баков планирует возродить империю Романовых, но не в России, а на тихоокеанских островах.

По сведениям издания The Guardian, Баков ведет переговоры с властями Республики Кирибати. Он хочет арендовать три необитаемых острова, на которых, по его замыслу, и будет располагаться новая империя.

На островах Баков намерен построить аэропорты и морские порты, солнечные электростанции, больницы, школы, гостиницы и тому подобное. На развитие инфраструктуры он отводит от 10 до 15 лет. Если переговоры с властями Кирибати завершаться заключением сделки, то Баков готов сразу же перевести им 120 миллионов долларов, а затем вложить еще вдвое больше на первом этапе строительства.

Миллионер полагает, что в случае удачной реализации его плана, финансовые инвестиции в новую империю будут значительными. В то же время, по его мнению, выходцев из России на островах будет немного, поскольку «экваториальный климат не слишком подходит русскому народу».

Издание отмечает, что власти Кирибати должны в ближайшее время принять решение по предложению российского миллионера, поскольку поступило оно еще в конце 2015 года. Некоторое время назад лидер республики Танети Маамау провел инспекцию островов, о которых идет речь.
 

Темы: Тихий океан, Общественно-политическая жизнь за рубежом, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:40
А957

Романовых у нас - нет! На тихоокеанских островах? - Да пожалуйста!
07.02.2017, 18:36
Отправляем

Кирилла консулом в Кирибати, пусть аборигенам по ушам трет.
07.02.2017, 18:36
Остап

Теперь бы еще Зюганов пару островов для СССР прикупил, где нибудь возле Тонгу, и можно будет всем жить счастливо.
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