СМИ узнали о планах миллионера по возрождению российской монархии

Бывший депутат Госдумы и лидер Монархической партии России Антон Баков планирует возродить империю Романовых, но не в России, а на тихоокеанских островах.

По сведениям издания The Guardian, Баков ведет переговоры с властями Республики Кирибати. Он хочет арендовать три необитаемых острова, на которых, по его замыслу, и будет располагаться новая империя.

На островах Баков намерен построить аэропорты и морские порты, солнечные электростанции, больницы, школы, гостиницы и тому подобное. На развитие инфраструктуры он отводит от 10 до 15 лет. Если переговоры с властями Кирибати завершаться заключением сделки, то Баков готов сразу же перевести им 120 миллионов долларов, а затем вложить еще вдвое больше на первом этапе строительства.

Миллионер полагает, что в случае удачной реализации его плана, финансовые инвестиции в новую империю будут значительными. В то же время, по его мнению, выходцев из России на островах будет немного, поскольку «экваториальный климат не слишком подходит русскому народу».

Издание отмечает, что власти Кирибати должны в ближайшее время принять решение по предложению российского миллионера, поскольку поступило оно еще в конце 2015 года. Некоторое время назад лидер республики Танети Маамау провел инспекцию островов, о которых идет речь.

