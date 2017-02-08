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В ДНР погиб командир батальона ополченцев «Сомали» Гиви

11:19 8.02.2017
Михаил Толстых (Гиви). Фото с сайта rusvesna.su
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В результате теракта в самопровозглашенной ДНР погиб командир батальона ополченцев «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви

Информацию о гибели Толстых распространило оперативное командование ДНР. Гиви был убит в результате теракта в 6:12 мск. Его смерть РБК подтвердили заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, а также пресс-секретарь главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко Алена Алексеева.

Издание «Новости Донецкой республики» утверждает, что Толстых погиб при взрыве в своем кабинете в городе Макеевка.

Один из бывших лидеров ДНР Игорь Стрелков на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что, по его информации, по комнате, в которой находился Толстых, был произведен выстрел из гранатомета «Шмель».

По данным прокуратуры ДНР, теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой, сообщает "Русская Весна". В ведомстве добавили, что уже удалось выйти на предполагаемых убийц Гиви.

"Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", — заявили в прокуратуре ДНР.

В ведомстве также добавили, что убийства Гиви и Моторолы являются звеньями одной цепи.


 

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 17:39
Гость: Большинство Украины

Не надо говорить от нашего имени, говорите от своего. А мы Украину любим, это наша Родина.
08.02.2017, 17:38
Гость: нехолол

А, он от твоего имени и не говорил,но по сути сказанного лично у меня возражений нет.
08.02.2017, 17:38
Гость: Вот это правильно

Поэтому Путин и не вводит туда никакую армию, знает, что будут убивать в спину солдат, а местные "зои"и "даланы" будут его же в их смерти и обвинять. Расследуй сейчас досконально смерти и Мотороллы,и Гиви. и других- и выяснится, что исполнители все местные, кто за деньги, а кто и так. В Одессе народ сжигали футбольные фанаты из "русского" Харькова.
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