В ДНР погиб командир батальона ополченцев «Сомали» Гиви

В результате теракта в самопровозглашенной ДНР погиб командир батальона ополченцев «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви

Информацию о гибели Толстых распространило оперативное командование ДНР. Гиви был убит в результате теракта в 6:12 мск. Его смерть РБК подтвердили заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, а также пресс-секретарь главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко Алена Алексеева.

Издание «Новости Донецкой республики» утверждает, что Толстых погиб при взрыве в своем кабинете в городе Макеевка.

Один из бывших лидеров ДНР Игорь Стрелков на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что, по его информации, по комнате, в которой находился Толстых, был произведен выстрел из гранатомета «Шмель».

По данным прокуратуры ДНР, теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой, сообщает "Русская Весна". В ведомстве добавили, что уже удалось выйти на предполагаемых убийц Гиви.

"Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", — заявили в прокуратуре ДНР.

В ведомстве также добавили, что убийства Гиви и Моторолы являются звеньями одной цепи.



