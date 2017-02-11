]]> ]]>
Главная В мире Новости

В ЛНР обвинили украинских силовиков в захвате домов мирных жителей

16:06 11.02.2017
Фото с сайта fondsk.ru
Фото с сайта fondsk.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в прифронтовых районах Донбасса украинские силовики занимают дома мирных жителей.

В качестве примера он привел населенный пункт Попасная. Его жители подали в местную полицию полтора десятка заявлений с жалобами на мародерство и незаконный захват домов военнослужащими 24 бригады ВСУ, передает РИА Новости.

Марочко отметил, что подобные действия украинских военных находят подтверждения в отчетах миссии ОБСЕ. В частности, 10 февраля украинскими военными были незаконно заняты два частных дома в населенном пункте Малиновое Станично-Луганского района.

В последнее время ситуация на Донбассе вновь обострилась. Главы Народных советов ЛНР и ДНР Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин написали обращение к президенту России Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом повлиять на украинские власти, чтобы они остановили боевые действия на Донбассе и сняли блокаду с региона.
 

Темы: Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.02.2017, 19:03
Под стать статье

Соловьёв из ТВ , сказал что если Запад не снимет санкции то он в отместку спалит свою виллу в Италии. Дрожите буржуи.
11.02.2017, 16:48
Американские и немецкие окупанты

ведут себя как и положено оккупантам.
11.02.2017, 16:46
Член ЕР

Мы готовим подарочный набор, нашему новому господину Трампу, и жители юго-востока Украины, обязаны это понимать, как понял это Сноуден .
Да здравствуют подарки, и наш брат, папа Римский !
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.