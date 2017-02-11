В ЛНР обвинили украинских силовиков в захвате домов мирных жителей

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в прифронтовых районах Донбасса украинские силовики занимают дома мирных жителей.

В качестве примера он привел населенный пункт Попасная. Его жители подали в местную полицию полтора десятка заявлений с жалобами на мародерство и незаконный захват домов военнослужащими 24 бригады ВСУ, передает РИА Новости.

Марочко отметил, что подобные действия украинских военных находят подтверждения в отчетах миссии ОБСЕ. В частности, 10 февраля украинскими военными были незаконно заняты два частных дома в населенном пункте Малиновое Станично-Луганского района.

В последнее время ситуация на Донбассе вновь обострилась. Главы Народных советов ЛНР и ДНР Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин написали обращение к президенту России Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом повлиять на украинские власти, чтобы они остановили боевые действия на Донбассе и сняли блокаду с региона.

