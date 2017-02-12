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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

11:07 12.02.2017
Фото с сайта cursorinfo.co.il
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КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап. 

Ракета выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена.
Агенство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщает, что ракета относится к типу Нодон. Дальность ее полета составляет до 1300 километров, отмечают эксперты.

Изначально сообщалось, баллистическая ракета пролетела около 500 километров и упала в море. Позже японские военные заявили, что она упала в 350 километрах от побережья Северной Кореи.

После пуска ракеты Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации объявил, что КНДР достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян готов провести пуск в любое время, когда решит руководство страны, отмечал посол КНДР в России Ким Хён Чжун.

Темы: Оружие массового поражения, Северная Корея
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Комментарии читателей
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12.02.2017, 18:13
Гость: русский.

Молодцы, так держать, камрады, не сгибаемая воля свободе маленького народа приведет народ к победе над мировым жандармом и их нагнутыми шавками.
12.02.2017, 17:59
Гость: так

им больше и запускать не куда,как ни крути а через Японию "хош ни хош!,изделию лететь придется.
12.02.2017, 16:35
Гость: гудвин

молодцы,что сказать,кое кому следовало бы у них поучиться как отстаивать свои интересы
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