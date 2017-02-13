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Захар Прилепин создал свой добровольческий батальон в Донбассе

15:29 13.02.2017
Захар Прилепин. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Известный писатель Захар Прилепин создал свой добровольческий батальон, который сейчас воюет в Донбассе. Захар получил звание майора и числится в своем батальоне политруком.

Подробнее об этом журналист рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Здесь 90 процентов — мужики повоевавшие. Большинство — местные. Я знал, где взять этих людей. Причем мы могли, конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собрали батальон. Сейчас в России из числа товарищей просто очередь стоит: ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем», — сообщил писатель.

Журналист отметил, что он готов сражаться за Родину, и сравнил себя с такими писателями, как Долматовский и Симонов.

«Мы, конечно, имели представление, что Гумилев служил где-то, Лев Толстой... Но на самом деле список этот огромен. В России с XVIII века я насчитал более сотни поэтов и писателей, у которых жизнь была напрямую связана с воинской службой», — добавил Прилепин.

Захар Прилепин с декабря 2015 года занимает должность советника главы ДНР Александра Захарченко.

Темы: Украина, Православный мир на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 23:51
Гость: 1

Сильный мужик. Это вам не Кокорин с Мамаевым в Монте-Карло.
13.02.2017, 22:53
Гость: Шиза

Кому рыбалка, а кому - охота.
13.02.2017, 22:52
Гость: Шиза

Не стыдись, сейчас не многие даже до Му-му добираются.
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