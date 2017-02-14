Бывший депутат Госдумы сравнил Россию с нацистской Германией

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков сравнил текущую ситуацию в России с Германией в период правления Гитлера. По его словам, страна сходит с ума в псевдопатриотическом угаре.

В интервью порталу «Цензор.нет» бывший парламентарий раскритиковал вхождение Крыма в состав России, назвав данный процесс аннексией. Он заявил, что полуостров объединил Россию вокруг идеи «украсть у соседа».

По мнению Вороненкова, граждане Крыма с готовностью проголосовали бы и за присоединение к США, если бы им пообещали процветание и «пенсии по тысяче долларов». При этом экс-депутат добавил, что теперь Крым снабжается в ущерб другим российским регионам.

Депутат также рассказал, что в коцне прошлого года получил украинское гражданство и покинул Россию, не дожидаясь окончания своих полномочий. Он заявил, что к этому его вынудило преследование со стороны ФСБ.

Член президиума ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «РБК», что в партии возмущены высказываниями экс-депутата и в ближайшее время он будет исключен из ее рядов.

Что касается переезда Вороненкова на Украину, то Афонин расценил этот поступок как «серьезное предательство» интересов России и избирателей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, добавил, что партия проверит информацию о получении Вороненковым украинского гражданства.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в интервью «Коммерсанту» расценил заявления Вороненкова как желание понравиться своим будущим покровителям, за счет которых он рассчитывает устроить свою жизнь.

Вороненков избирался в Думу в 2012 году. В 2015-м СКР потребовал лишить его депутатской неприкосновенности. В ведомстве заявили, что он может быть привлечен к уголовной ответственности за хищение здания в Москве стоимостью в 127 миллионов рублей. По версии следствия, депутат организовал и руководил исполнением преступления.