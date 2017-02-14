За ликвидацию сотни игиловцев студентке грозит тюрьма

Как получилось, что человеку, героически воевавшему за европейские ценности, пришлось удариться в бега?

В Дании продолжается грандиозный скандал: местную студентку-политолога, ставшую «курдской Павличенко» - легендарным снайпером, уничтожившим многих боевиков ИГИЛ, лишили паспорта и грозят посадить. Девушку ищут и исламисты, объявив за ее голову награду. Как получилось, что человеку, героически воевавшему за европейские ценности, пришлось удариться в бега?

Дело 23-летней Джоанны Палани стало одним из самых парадоксальных в длинном ряду сюжетов о том, как благополучные дети благополучных европейцев переезжают на Ближний Восток, берут в руки оружие и идут убивать.

Три года назад студентка из Дании добровольно поехала на фронт в Ирак, а впоследствии перебралась Сирию. Сражаясь в рядах курдской пешмерги, Палани стала не просто успешным, а почти легендарным снайпером. Сегодня на ее счету около сотни убитых террористов. Она помогала освобождать езидок из плена ИГИЛ*, но, вернувшись в Данию, попадает под суд, а потом и в тюрьму. Теперь ее паспорт конфискован, и девушке грозит грозит тюремный срок за войну с террористами. Со своей стороны игиловцы, отдавая должное военным успехам Палани, объявили за её голову награду – один миллион долларов.

«Это же позор! – горячится адвокат Палани Эрбиль Кайя. – Дания станет первой страной в мире, которая приговорит добровольца, сражавшегося на той же стороне, что и международная коалиция. Почему мы наказываем не тех, кто сражается за ИГИЛ, а тех, кто с ним борется? Это бессмыслица какая-то!»

С формальной точки зрения датский суд был прав. Еще в 2015 году PET (датская служба контрразведки), узнав о подвигах Палани в Ираке и Сирии, оставила ее в Дании до суда под подпиской о невыезде. Однако снайперша нарушила условия подписки, ненадолго вернувшись в Сирию летом 2016 года. После этого она автоматически попала под действие недавно принятого закона о блокировании паспортов граждан, «представляющих существенную угрозу для государства».

При этом Палани поместили в копенгагенскую тюрьму, и только шум, поднятый в социальных сетях и прессе, помог добиться ее освобождения до рассмотрения дела в суде.

Собственно, Палани стала первой датчанкой, попавшей под действие нового закона, призванного предотвратить путешествия джихадистов из Дании и обратно. Парадокс, однако, в том, что к настоящим террористам этот закон зачастую не применяется.

Вместо тюремного заключения и конфискации паспортов «воинов Аллаха», вернувшихся из горячих точек, ожидает «программа реинтеграции и дерадикализации». Она включает в себя психологическое консультирование, поддержку семей джихадистов, помощь в трудоустройстве и получении образования. В рамках этой программы власти «поддерживают контакты» с крупнейшими мечетями Дании – в частности, с мечетью в городе Аархусе, где проповедуют радикальный джихад.

На таком фоне неудивительно, что ряды датских исламистов растут. В процентном отношении страна занимает второе место в Европе после Бельгии по числу жителей, отправившихся на войну с «неверными» в Сирию, Ирак и Сомали.

В 2009 году датчанин Абди Рахман Мохаммед взорвал себя в Могадишо, жертвами стали 25 человек. В 2015 году датчанин Омар Абдель Хамид аль-Хуссейн устроил стрельбу в центре Копенгагена, убив двоих. Ликвидировав террориста, полиция признала, что аль-Хуссейн был им хорошо известен и не раз привлекался за насильственные преступления, участие в бандах и незаконное хранение оружия.

Политика негласного покровительства исламистам предсказуемо дала сбой в случае Джоанны Палани, три года назад решившей защитить от террористов не просто курдов, а – по факту – всю европейскую цивилизацию.

Палани происходит из семьи иракских курдов, ставших беженцами после первой войны в Заливе, и живет в Дании с трех лет. Ей еще не исполнилось двадцати, когда она бросила колледж, где училась на политолога, и отправилась в Ирак. В то время, когда многие ее ровесницы (зачастую – из христианских семей) кто в шутку, а кто и всерьез увлекались террористической и сектантской романтикой ИГИЛ, Палани решила сражаться с исламистами на стороне курдов. По ее словам, она шла воевать «за права женщин и демократию – за те европейские ценности, о которых узнала, став датчанкой».

В Ираке Палани вступила в ряды пешмерги, освоила снайперскую винтовку Драгунова (автоматом Калашникова она владела с девяти лет) и стала высокорезультативным снайпером. В Сирии ей довелось воевать в составе женского батальона курдских отрядов народной самообороны, особенно отличившись в боях за Кобани, которые курды называют своей Сталинградской битвой.

В листовках, распространяемых курдскими отрядами самообороны, утверждается, что на счету Палани с ее винтовкой около сотни боевиков ИГИЛ. А сама она в интервью Daily Mail рассказала, что всю жизнь восхищалась легендарным советским снайпером Людмилой Павличенко.

Перемещаясь по территориям Ирака и Сирии, батальон, в котором воевала Палани, вел свою собственную войну за курдское государство. Сначала они вступили в конфликт с войсками Асада, затем объединились с Сирийской освободительной армией в борьбе с ИГИЛ, то есть, оказались на стороне международной коалиции, возглавляемой США. Некоторое время курдские отряды были местным союзником Америки, но в 2016 году, получив поддержку от России, заключили тактический союз уже с Асадом. Однако куда бы ни заводили курдов перипетии гражданской войны, цель их оставалась все той же – создание независимого Курдистана.

В женском батальоне Палани нашла те самые европейские ценности, за которые пошла сражаться. Там царила полная свобода слова и вероисповедания, прямая выборная демократия, равноправие мужчин и женщин. Курдские отряды самообороны – это настоящий интернационал, там воюют выходцы едва ли не из всех стран мира – мусульмане, христиане, коммунисты. Командиров выбирают открытым голосованием, но никаких привилегий у них нет. Все природные богатства на подконтрольных территориях национализируются.

Очарованная атмосферой этого военного коммунизма, Палани не смогла не присоединиться к своим товарищам летом прошлого года, когда курдские отряды самообороны освобождали от ИГ город Манбидж. «Мне очень жаль, что я нарушила запрет на выезд, – рассказала она Daily Mail. – Но у меня не было выбора. Я хотела отдать свою жизнь, чтобы остановить продвижение ИГИЛ, чтобы каждый человек в Европе мог жить в безопасности. А теперь моя собственная страна считает меня террористкой».

Вернувшись в Данию, Палани оказалась между двух огней. С одной стороны, ее прессует PET: снайперша жаловалась, что сотрудники спецслужб звонят ее работодателям и рассказывают о ее «террористическом прошлом». С другой стороны, воюя в Сирии, Палани нажила немало врагов. Сначала она получала от джихадистов угрозы по интернету.

Потом узнала, что руководство ИГИЛ объявило за ее голову награду в один миллион долларов. А недавно в Копенгагене к ней подошел боевик, недавно вернувшийся из Сирии, и пообещал прикончить. В Данию из Ближнего Востока возвращается так много экстремистов, что Палани всерьез опасается за свою жизнь.

В итоге курдская воительница ударилась в бега и теперь живет у друзей, переезжая каждые три дня и пытаясь найти разовые заработки. «Я живу в лучшей стране на свете, но мне нечего есть, мне негде жить, я мерзну по ночам и никому не доверяю,» – рассказывает она.

Тем не менее, Палани готова на все, лишь бы не сесть в тюрьму: «Я с гордостью отсидела бы хоть десять лет за спасение людей. Но я не хочу и дня провести в тюрьме по обвинению в том, что я являюсь угрозой для Дании. Я не понимаю, почему во мне видят угрозу. Я сражаюсь за Европу и за женщин».

Точку в этой удивительной истории поставит суд. Пока же 23-хлетней датчанке, попытавшейся в спасти Европу от террористов, грозит тюрьма сроком до восьми лет.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"