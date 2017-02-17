Сначала верните Калифорнию!

Вашингтону следовало бы лучше знать свою собственную историю, прежде чем говорить о «возращении» Крыма Украине

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, администрация президента США ожидает, что Россия вернет Крым Украине. «Президент Трамп дал ясно понять, что ждет от российских властей деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма», — сообщил представитель Белого дома во время ежедневного брифинга.

«Крым был взят Россией во времена администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?» — задался вопросом и сам Трамп в своем Твиттере.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова твердо и решительно заявила : «Мы свои территории не возвращаем. Крым — это территория Российской Федерации».

Вновь напомним в связи с этим, что Россия никогда Крым не аннексировала. Полуостров был включен в состав Российской Федерации в результате фактически единодушного волеизъявления его населения, которое не признало совершенный на Украине государственный переворот. После этого в Крыму в полном соответствии с международным правом был проведен референдум, в результате которого его население выбрало Россию.

Что же касается требований Вашингтона о «возращении» части российской территории, хотелось бы ему посоветовать лучше знать свою собственную историю, прежде чем пытаться поучать других.

Сегодня в составе США есть целые штаты, земли которых были совершенно незаконно отобраны и включены в свой состав Вашингтоном при помощи оружия или грубого нарушений международных законов.

Учите, как говорится, матчасть, господа!

Калифорния и другие

Более 170 лет назад, 25 апреля 1846 года началась американо-мексиканская война. А годом раньше американцы оттяпали у Мексики Техас, который стал 28-м штатом США. Поначалу за Калифорнию американцы предложили 25 млн долларов, за Новую Мексику — 5 млн долларов. Мексиканцы отказались, и тогда Штаты, недолго думая, двинули в Мексику свои войска и направили к ее берегам эскадру. Так и Калифорния стала очередным штатом Америки.

Мексика, потерпев поражение, утратила огромные территории: США заполучили земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. Мексика потеряла более 500 тысяч квадратных миль (1,3 млн. квадратных километров), то есть половину своей территории.

Никакого голосования, как например, в Крыму, среди местного населения, конечно, не проводилось. «Прогрессивной международной общественности» тогда вообще еще не было в природе, а потому никто против этих наглых захватов не протестовал. Разве что Англия, которая сама зарилась на эти лакомые и богатейшие земли. Санкции на Америку тоже никто не накладывал.

Неслучайно, наверное, что сегодня в Калифорнии – богатейшем штате Америки – появилась идея отделения от США. В конце прошлого года в офис генерального прокурора штата Калифорния поступила петиция от общественного движения «Да, Калифорния» с просьбой провести референдум о независимости региона. Сам процесс выхода Калифорнии из состава США активисты по аналогии с Брексит назвали Калексит.

Президент движения «Да, Калифорния» Луис Джей Маринелли в интервью RT сказал: «Мы хотим заручиться поддержкой России и других стран. В будущем, когда мы проведём референдум, нам будет необходимо международное признание результатов народного голосования. Мы рассчитываем на то, что власти России поддержат нас в этом вопросе, так как Крым ранее был отделен от Украины в результате референдума. Мы хотим выйти из состава Штатов аналогичным путём».

Так почему бы возмущенной «притеснением в США свободолюбивых калифорнийцев» международной общественности не потребовать сегодня от Трампа, чтобы он, вместо того чтобы поучать, что делать России, согласился бы с требованием о референдуме и, в соответствии с правом народов на самоопределение и всеми нормами демократии, отпустил Калифорнию на все четыре стороны?

В 1898 году США аннексировали Гавайи, до этого независимое королевство, управляемое полинезийскими вождями. Переворот был совершен при поддержке американских военных и посла США. Республика была немедленно признана Вашингтоном.

Однако дни независимости Гавайев были сочтены. Новые власти обратились к США с просьбой об аннексации. В 1900 году Доул стал первым губернатором Гавайев, которые получили статус "присоединившейся территории". В 1959 году Гавайи стали 50-м штатом США.

А наше золото не хотите вернуть?

Прикарманили или пытались прикарманить себе США не только чужие территории. В 1904 году группа представителей 48 государств на секретном заседании в Париже утвердила процедуру создания Международной финансовой системы (МФС) и Мирового источника денежной массы. Для обеспечения торговых отношений между странами было решено на базе Лиги Наций создать единый Мировой финансовый центр со своей валютой.

Для создания «золотого пула» Лиги Наций Россия через банкира дома Ротшильда внесла в «уставный капитал» МФС 48,6 тонн золота. Половина из него была направлена в хранилище Форт Нокс на территории США. А половина осела в подземных хранилищах на острове Майорка. Однако по документам, которые подписывали стороны, всё золото должно было храниться в Нью-Йорке. Этой поставкой российского золота в США в 1904-1912 годах Российская империя получила права на активы в «золотом пуле» в размере 52 миллиардов долларов золотом.

Между США и Россией были подписаны соглашения о передаче нашего золота не в качестве подарка, а фактически в аренду сроком на 100 лет, которые истекли в 2013 году. При этом в соглашениях особо был отмечен пункт, что процентная ставка за пользование 48,6 тонн золотого запаса в год составляет 4% годовых. Но эти проценты России никогда не выплачивались.

Некоторые историки уверены, что Ротшильды через банковские дома братьев Рябушинских, Поляковых, а также Рафаловичей и Животовских (родные дяди Льва Троцкого) профинансировали сначала Февральскую, а затем и Октябрьскую революции.

В смутный период Гражданской войны и последующей жестокой борьбы за власть в Советской России всем было не до русского золота, хранящегося в Америке. Да и документы были надежно спрятаны или уничтожены.

А может, нам все же стоит сегодня порыться в архивах и предъявить Вашингтону иск на это золото и проценты, что сегодня составило бы сотни миллиардов долларов?

Словом, США – вовсе не та страна, которая может давать нам сегодня советы насчет Крыма. А вот мы с полным основанием можем, опираясь на бесспорные исторические факты, посоветовать господину Трампу, например, хотя бы одно: верните Мексике Калифорнию! Кстати, тогда вам не придется тратить деньги на строительство стены на ее границе.

