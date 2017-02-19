Сенатор США спрогнозировал расширение санкций против РФ

США могут ввести в отношении России новые санкции. Об этом в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявил американский сенатор Крис Мерфи, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что комитет Сената по разведке намерен провести собственное расследование по вопросу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Санкции, помимо тех, что были наложены на РФ в период президентства Барака Обамы, могут быть введены по его итогам.

Мерфи также добавил, что Сенат изучит возможные связи действующего президента США Дональда Трампа с Москвой.

В последнее врем США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках, якобы повлиявших на результаты выборов нового главы Белого дома. Позднее их примеру последовали ряд других государств. Москва все эти обвинения отвергает, отмечая их бездоказательность.

