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Сенатор США спрогнозировал расширение санкций против РФ

19:56 19.02.2017
фото с сайта reeana.ru
фото с сайта reeana.ru
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США могут ввести в отношении России новые санкции. Об этом в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявил американский сенатор Крис Мерфи, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что комитет Сената по разведке намерен провести собственное расследование по вопросу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Санкции, помимо тех, что были наложены на РФ в период президентства Барака Обамы, могут быть введены по его итогам.

Мерфи также добавил, что Сенат изучит возможные связи действующего президента США Дональда Трампа с Москвой.

В последнее врем США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках, якобы повлиявших на результаты выборов нового главы Белого дома. Позднее их примеру последовали ряд других государств. Москва все эти обвинения отвергает, отмечая их бездоказательность.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Международные отношения, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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19.02.2017, 22:48
Гость: ***

А МЫ ТАКИЕ!
19.02.2017, 22:47
Гость: каку

Переживаешь? Пральна,далее все будет также, до вашего "худого конца" и с "печатью".
19.02.2017, 21:13
Гость: Кремлевские башни не едины

Народная примета:
США заговорили о новых санкциях, жди гибели кого-нибудь из командиров ЛНР или ДНР.(а может даже и руководства)
Все комментарии (7)
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