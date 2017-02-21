Суд в Риге признал законным штраф Ушакову за русский язык в Facebook

Суд района Видземе Риги оставил в силе решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) Латвии оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на €140 за использование русского и английского языка в социальных сетях, будучи представителем муниципальной власти. Об этом сообщает телеканал LNT.

Судья также рекомендовал местным властям в общении с жителями в соцсетях использовать только государственный язык.

В июле 2016 года Центр государственного языка оштрафовал Нила Ушакова на €140 — максимально возможную сумму за использование русского языка в Facebook рижской думы. Ушаков обжаловал решение ЦГЯ.

Как передает телеканал, государственные и местные власти согласно закону о государственном языке могут применять иностранные языки только в исключительных случаях.