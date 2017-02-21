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Суд в Риге признал законным штраф Ушакову за русский язык в Facebook

08:09 21.02.2017
Нил Ушаков. Фото с сайта sputniknewslv.com
Нил Ушаков. Фото с сайта sputniknewslv.com
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Суд района Видземе Риги оставил в силе решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) Латвии оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на €140 за использование русского и английского языка в социальных сетях, будучи представителем муниципальной власти. Об этом сообщает телеканал LNT.

Судья также рекомендовал местным властям в общении с жителями в соцсетях использовать только государственный язык.

В июле 2016 года Центр государственного языка оштрафовал Нила Ушакова на €140 — максимально возможную сумму за использование русского языка в Facebook рижской думы. Ушаков обжаловал решение ЦГЯ.

Как передает телеканал, государственные и местные власти согласно закону о государственном языке могут применять иностранные языки только в исключительных случаях.

Темы: Латвия, Рига, Положение русскоязычного населения в странах Балтии
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 13:45
кот

укажите, пожалуйста, свою фамилию для начала
21.02.2017, 13:24
А нам--то что?

Ушаков- гражданин Латвии, платит там налоги, входит в число чиновников Латвии. Если там такие законы- будь добр выполнять, а если не нравятся, можешь бороться за их отмену. Тут была статья о языковом референдуме- русскоязычные сами не пожелали голосовать за свои права. так кого винить?
21.02.2017, 12:51
Серёга

С каких пор Фейсбук стал иметь отношение к властям какой-то страны?
Если только мэрия Риги открыла там официальную страничку...
Во всех остальных случаях это языковой фашизм.
Ушакову надо подавать жалобу выше - в Европейский суд. В таких вещах они большие крючкотворы, поэтому даже при ангажированности им трудновато будет принять решение в пользу латышских нацистов.
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