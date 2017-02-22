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В США проведут дополнительные анализы для выяснения причин смерти Чуркина

08:51 22.02.2017
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
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Для выяснения причин смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, необходимо провести дополнительные исследования. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судмедэкспертов Нью-Йорка, которые проводили вскрытие тела постпреда.

По словам медиков, для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые, как правило, включают в себя токсикологические и другие анализы. По данным агентства, они могут занять несколько недель, пишет РБК.

​Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия.  Как рассказал CBS News пресс-секретарь посольства России в США, предварительной причиной смерти Чуркина является сердечный приступ. 

Президент Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества. Пресс-секретарь главы государства заявил, что президент «высоко ценил профессионализм и дипломатический талант» постпреда России при ООН.


 

Темы: США, Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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22.02.2017, 12:01
орк

Благодаря США в мире распоясались международные бандиты. Это не только ИГИЛ, но и укропитеки. Империя Зла распространяет своё влияние на все сферы жизни. Человечество перепутало понятия добра и зла. А это приведёт к новой мировой войне.
22.02.2017, 11:29
Волобуев, вот вам меч...

Туповаты они для таких "дел".
22.02.2017, 11:20
Туся

Они дождутся, когда все следы средства исчезнут. Если уже не произошло это.
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