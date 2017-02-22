В США проведут дополнительные анализы для выяснения причин смерти Чуркина
Для выяснения причин смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, необходимо провести дополнительные исследования. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судмедэкспертов Нью-Йорка, которые проводили вскрытие тела постпреда.
По словам медиков, для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые, как правило, включают в себя токсикологические и другие анализы. По данным агентства, они могут занять несколько недель, пишет РБК.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Как рассказал CBS News пресс-секретарь посольства России в США, предварительной причиной смерти Чуркина является сердечный приступ.
Президент Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества. Пресс-секретарь главы государства заявил, что президент «высоко ценил профессионализм и дипломатический талант» постпреда России при ООН.