Захарченко заявил о росте спроса на паспорта ДНР в «десятки раз»

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что после подписания Владимиром Путиным указа о признании на территории России паспортов ЛНР и ДНР число заявлений на их получение выросло в десятки раз, сообщил «Интерфакс».

«После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз», — сказал он. Захарченко заявил, что ДНР «не хватает мощностей» для выдачи документов всем желающим, и обещал, что ситуация будет исправлена до конца марта.

Как рассказал РБК представитель ДНР Денис Пушилин, изготовление паспорта ДНР стоит порядка трехсот рублей. «Степени защиты паспорта разрабатывались представителями самой республики», — уверяет он.

При этом Пушилин утверждает, что спрос на документы республики всегда был довольно высоким, «поскольку Украина лишила людей возможности оформить паспорта детям, достигшим 16-ти лет, или вклеить новые фотографии в паспорта тех, кому исполнилось 25 и 45 лет». «Но после признания Россией наших паспортов спрос вырос еще больше, выстроились очереди, поскольку мощностей по изготовлению паспортов не так много», — добавил он. Информацией о численности желающих глава ДНР не располагает.

Владимир Путин 18 февраля​ подписал указ о признании на территории России паспортов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно тексту документа, граждане Украины и лица без гражданства, которые проживают на территории ЛНР и ДНР, получили право свободно пересекать границу с Россией без оформления виз — на основании тех документов, которые были им выданы местными органами, «фактически действующими» на территориях указанных районов.

Из текста указа также следует, что Россия признает не только паспорта, но и другие документы, выданные в самопровозглашенных республиках, такие как свидетельство о рождении, документы о перемене имени, об образовании, а также свидетельство о заключении и расторжении брака. В указе отмечается, что документы признаются Россией «временно, на период до политического урегулирования ситуации» в Донбассе на основании минских соглашений.

В Кремле пояснили, что признание паспортов ДНР и ЛНР продиктовано исключительно гуманитарными соображениями и означает «де-юре выравнивание ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что указ не нарушает минские соглашения и не противоречит международному праву.

МИД Украины принятый указ резко осудил, заявив, что признание Россией документов ДНР и ЛНР «де-факто» является «признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти».