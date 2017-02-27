В Донбассе пригрозили ввести внешнее управление на украинских заводах

Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с совместным заявлением о транспортной блокаде региона. Документ опубликован на сайте Донецкого агентства новостей.

В заявлении говорится, что блокада железнодорожных путей «прямо противоречит духу и букве минских соглашений», в результате нее «многие предприятия были вынуждены остановить свою работу».

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты», — говорится в заявлении.

Кроме того, руководители ДНР и ЛНР заявили, что будут ориентировать работу предприятий на российский рынок и на рынки «других стран».

Торговую блокаду ДНР и ЛНР, в том числе блокаду железнодорожного сообщения, бойцы украинских добровольческих батальонов начали в конце декабря 2016 года. В ней принимают участие депутаты украинского парламента Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции «Самопомощь».

11 февраля оба образования синхронно потребовали, чтобы работающие на их территории предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, платили налоги не в Киев, а непосредственно властям ДНР и ЛНР.

14 февраля правительство Украины ввело в действие набор антикризисных мер в энергетике​ в связи с нехваткой угля для электростанций и предприятий промышленности из-за блокады. Звучали предложения ввести чрезвычайное положение в отрасли, однако правительство не пошло на это шаг. Еще через день президент страны Петр Порошенко заявил, что из-за блокировки поставок угля из Донбасса могут пострадать жители мирных украинских городов, таких как Сумы, Краматорск, Киев и многих других. Кроме того, если блокада не прекратится, металлургия может потерять до 300 тыс. рабочих мест, а государство лишится $2 млрд выручки, что негативно отразится на курсе национальной валюты, подчеркнул Порошенко.

21 февраля Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и объединение «Краснодонуголь» группы «Метинвест» украинского миллиардера Рината Ахметова объявили о приостановке производства. Остановку предприятий в «Метинвесте» объяснили продолжающимися военными действиями и блокадой железнодорожного сообщения между Украиной и территорией, контролируемой самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

ЕМЗ, как отметили в пресс-службе, работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья с самого начала боевых действий в регионе. «После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стали невозможными», — говорилось в сообщении пресс-службы.