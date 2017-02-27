]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Донбассе пригрозили ввести внешнее управление на украинских заводах

11:34 27.02.2017
Фото с сайта sharij.net
Фото с сайта sharij.net
Сюжет: Противостояние на Украине

Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с совместным заявлением о транспортной блокаде региона. Документ опубликован на сайте Донецкого агентства новостей.

В заявлении говорится, что блокада железнодорожных путей «прямо противоречит духу и букве минских соглашений», в результате нее «многие предприятия были вынуждены остановить свою работу».

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты», — говорится в заявлении.

Кроме того, руководители ДНР и ЛНР заявили, что будут ориентировать работу предприятий на российский рынок и на рынки «других стран».

Торговую блокаду ДНР и ЛНР, в том числе блокаду железнодорожного сообщения, бойцы украинских добровольческих батальонов начали в конце декабря 2016 года. В ней принимают участие депутаты украинского парламента Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции «Самопомощь».

11 февраля оба образования синхронно потребовали, чтобы работающие на их территории предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, платили налоги не в Киев, а непосредственно властям ДНР и ЛНР.

14 февраля правительство Украины ввело в действие набор антикризисных мер в энергетике​ в связи с нехваткой угля для электростанций и предприятий промышленности из-за блокады. Звучали предложения ввести чрезвычайное положение в отрасли, однако правительство не пошло на это шаг. Еще через день президент страны Петр Порошенко заявил, что из-за блокировки поставок угля из Донбасса могут пострадать жители мирных украинских городов, таких как Сумы, Краматорск, Киев и многих других. Кроме того, если блокада не прекратится, металлургия может потерять до 300 тыс. рабочих мест, а государство лишится $2 млрд выручки, что негативно отразится на курсе национальной валюты, подчеркнул Порошенко.

21 февраля Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и объединение «Краснодонуголь» группы «Метинвест» украинского миллиардера Рината Ахметова объявили о приостановке производства. Остановку предприятий в «Метинвесте» объяснили продолжающимися военными действиями и блокадой железнодорожного сообщения между Украиной и территорией, контролируемой самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

ЕМЗ, как отметили в пресс-службе, работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья с самого начала боевых действий в регионе. «После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стали невозможными», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2017, 17:19
Русский

...глупец ,ты. При чем абсолютный..)))
Да Крым стока денег России принес, что просто страшно написать. Россия готова вложить малую толику от этих денег в Крым и вкладывает, только Крым их проглотить не может. Вот в чем вопрос.! Раз.
Скажите, а почему хохляндия не смогла деньгу с Крыма срубить? Очень хотела , НО НЕ СМОГЛА! У хохлов при Яныке -НЕ было Экономики. Голодранцы хохлы. Вот в чем причина.
А Россия может. США -тоже смогли бы. При чем америкосы "убили" бы нескольких зайцев -бабла немерено бы получили, + плюс Порты + военная бесплатная база+ деньга на перевооружение...
Вот что такое КРЫМ! И он НАШ! ВВП тут просто красава!
27.02.2017, 17:15
И.С.

А что касается национализации Ахметова, Народные Республики это давно бы уже сделали. Но не Киев тому мешает... Понимаете,прецедент-с...
27.02.2017, 17:12
И.С.

Это ж надо до такого маразма дойти- киевский офисный планктон, паразиты, которые ничего не производят,оказывается-"кормильцы Уркайины", а работяги Донбасса, оказывается- "нахлебники".
Это уже не наглость. Это уже просто медицинская, клиническая идиотия.
Все комментарии (19)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.