Стрелков: «Война в Донбассе может перейти в активную фазу в любой момент»

«Война никуда не делась, она идет, просто сейчас она находится в вялотекущем состоянии, - пояснил Стрелков. Обе стороны не считают себя проигравшими и, если Порошенко атакует ДНР и ЛНР, то без большого столкновения не обойтись. То, что украинские войска к этому постоянно готовятся, не секрет. Для чего еще они постоянно наращиваются? Да именно для того, чтобы рано или поздно силовым путем «зачистить» ДНР и ЛНР. На днях еще и Аваков отметился, сказав, что Донбасс будет возвращен в состав Украины в течение полутора лет. Я предполагаю, что рано или поздно война неизбежна. Есть ли готовность у России защищать республики? Я думаю, такая готовность есть, и только по этой причине республики существуют до сих пор, и их не раздавила украинская армия», - сообщил бывший лидер ополченцев.

На вопрос журналиста, собирается ли Стрелков вернуться в Донбасс, последовал следующий ответ: «Мне, к сожалению, этого никто не предлагает». Кроме того, Стрелков достаточно скептически оценил ультиматум ДНР и ЛНР ввести внешнее управление на украинских заводах, находящихся на территории республик. «Прибрать под контроль украинские предприятия надо было еще в 2014 году, максимум в 2015 году. Если уж национализировать, то ни к чему обставлять это условием снятия блокады. Ну хорошо, допустим, национализируют, а Киев снимет блокаду через три дня. И что? Отменять национализацию? Это какой-то негосударственный подход»

