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Стрелков: «Война в Донбассе может перейти в активную фазу в любой момент»

16:50 28.02.2017
Фото с сайта http://rusvesna.su/
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«Война никуда не делась, она идет, просто сейчас она находится в вялотекущем состоянии, - пояснил Стрелков. Обе стороны не считают себя проигравшими и, если Порошенко атакует ДНР и ЛНР, то без большого столкновения не обойтись. То, что украинские войска к этому постоянно готовятся, не секрет. Для чего еще они постоянно наращиваются? Да именно для того, чтобы рано или поздно силовым путем «зачистить» ДНР и ЛНР. На днях еще и Аваков отметился, сказав, что Донбасс будет возвращен в состав Украины в течение полутора лет. Я предполагаю, что рано или поздно война неизбежна. Есть ли готовность у России защищать республики? Я думаю, такая готовность есть, и только по этой причине республики существуют до сих пор, и их не раздавила украинская армия», - сообщил бывший лидер ополченцев.

На вопрос журналиста, собирается ли Стрелков вернуться в Донбасс, последовал следующий ответ: «Мне, к сожалению, этого никто не предлагает». Кроме того, Стрелков достаточно скептически оценил ультиматум ДНР и ЛНР ввести внешнее управление на украинских заводах, находящихся на территории республик. «Прибрать под контроль украинские предприятия надо было еще в 2014 году, максимум в 2015 году. Если уж национализировать, то ни к чему обставлять это условием снятия блокады. Ну хорошо, допустим, национализируют, а Киев снимет блокаду через три дня. И что? Отменять национализацию? Это какой-то негосударственный подход»
 

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 22:18
Ха-ха-ха!

Может, товарищу Гиркину сразу в Вашингтоне высадиться, да там революцию устроить? Чувствуется, такому стратегу тесно у нас, нет настоящих задач по плечу. Пора выходить на мировой уровень.
28.02.2017, 22:15
***

Совершенно прально!
28.02.2017, 22:15
Настоящий коммунист, из пролетариев

Если бы такие, как Стрелков, руководили бы СССР в июне 1941года, то Гитлера разбили бы не западной границе, за два месяца. К сожалению, власть и тогда душила настоящих полководцев, и сейчас.
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