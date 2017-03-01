Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ввели с 1 марта внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории республик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к властям обеих республик.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», — приводит агентство слова источника в совете министров ДНР.

Информацию о вводе внешнего управления подтвердили «Интерфаксу» и в ЛНР. «Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», — сказал источник, близкий к правительству самопровозглашенной республики.

В конце февраля главы ДНР И ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий предупредили, что если блокада Донбасса не будет снята, то все предприятия украинской юрисдикции, находящиеся на территории республик, перейдут под внешнее управление. «Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», — говорилось в их совместном заявлении.

Торговая блокада ДНР и ЛНР, в том числе блокада железнодорожного сообщения, началась в конце декабря минувшего года. Ее проводят бойцы украинских добровольческих батальонов. Также в блокаде приняли участие депутаты украинского парламента Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции «Самопомощь». Самопровозглашенные ЛНР и ДНР в ответ потребовали, чтобы работающие на их территориях предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, платили налоги не в Киев, а непосредственно властям ДНР и ЛНР.

Из-за блокады Донбасса и прекратившихся в этой связи поставок антрацитового угля теплоэлектростанции Украины не получили 240 тыс. т угля, в связи чем правительство ввело чрезвычайные меры в энергетическом секторе.