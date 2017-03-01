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Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

10:14 1.03.2017
Фото с сайта informator.news
Фото с сайта informator.news
Сюжет: Противостояние на Украине

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ввели с 1 марта внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории республик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к властям обеих республик.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», — приводит агентство слова источника в совете министров ДНР.

Информацию о вводе внешнего управления подтвердили «Интерфаксу» и в ЛНР. «Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», — сказал источник, близкий к правительству самопровозглашенной республики.

В конце февраля главы ДНР И ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий предупредили, что если блокада Донбасса не будет снята, то все предприятия украинской юрисдикции, находящиеся на территории республик, перейдут под внешнее управление. «Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», — говорилось в их совместном заявлении.

Торговая блокада ДНР и ЛНР, в том числе блокада железнодорожного сообщения, началась в конце декабря минувшего года. Ее проводят бойцы украинских добровольческих батальонов. Также в блокаде приняли участие депутаты украинского парламента Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции «Самопомощь». Самопровозглашенные ЛНР и ДНР в ответ потребовали, чтобы работающие на их территориях предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, платили налоги не в Киев, а непосредственно властям ДНР и ЛНР.

Из-за блокады Донбасса и прекратившихся в этой связи поставок антрацитового угля теплоэлектростанции Украины не получили 240 тыс. т угля, в связи чем правительство ввело чрезвычайные меры в энергетическом секторе.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 14:45
Гость: Их и сейчас полно

в Крыму и Ростовской области.
30% машин с донецкими номерами.
01.03.2017, 14:16
Гость: Skeptik

Давно следовало признать национальность украинец фашисткой идеологией
Хватит церемоний с укро ватниками и совками
Укры - совок в квадрате
Гнать вон из России
01.03.2017, 14:13
Гость: Жека

А до этого врагов кормили и налоги отдавали
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