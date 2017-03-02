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В Великобритании продали на аукционе 90-летнюю плесень

19:53 2.03.2017
Фото с сайта bonhams.com
Фото с сайта bonhams.com
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Аукционный дом Bonhams в Великобритании продал образец засохшей плесени из лаборатории шотландского бактериолога и первооткрывателя пенициллина Александра Флеминга. Возраст образца составляет 90 лет.

Согласно данным на сайте организации, покупатель, имя которого не называется, заплатил за лот 11 тысяч 875 фунтов стерлингов.

К образцу плесени прилагается записка, автором которой является сам Флеминг. Она гласит, что пенициллин был впервые получен из данной плесени.

Свое открытие Флеминг сделал в 1928 году. После этого он разослал аналогичные емкости с плесенью ученым, политическим и общественным деятелям. В частности, обладателем одного из образцов был премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
 

Темы: Великобритания, Наука, Научные исследования и открытия в мире, Аукционы и торги в мире
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 01:05
Аналитик

За Флемингом стоит большая британская пропагандистская машина. Она настолько мощная, что им удалось переписать страницы в вики. Всё же, при желании, все, включая журналистов, могут найти информацию об истории создания пенициллина. Пропаганда приписывает А. Флемингу слишком многое. Не он первым изучил пенициллин и его свойства, не он и создал препарат с таким названием. Флеминг смог первым выделить пенициллин из грибов - именно в этом состоит его заслуга. Это всего лишь один из этапов.
02.03.2017, 20:25
Шо?

Владимир Вольфович??
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