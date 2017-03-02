В Великобритании продали на аукционе 90-летнюю плесень

Аукционный дом Bonhams в Великобритании продал образец засохшей плесени из лаборатории шотландского бактериолога и первооткрывателя пенициллина Александра Флеминга. Возраст образца составляет 90 лет.

Согласно данным на сайте организации, покупатель, имя которого не называется, заплатил за лот 11 тысяч 875 фунтов стерлингов.

К образцу плесени прилагается записка, автором которой является сам Флеминг. Она гласит, что пенициллин был впервые получен из данной плесени.

Свое открытие Флеминг сделал в 1928 году. После этого он разослал аналогичные емкости с плесенью ученым, политическим и общественным деятелям. В частности, обладателем одного из образцов был премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

