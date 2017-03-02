Европейский парламент лишил Марин Ле Пен неприкосновенности

Европейский парламент проголосовал за лишение лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета из-за того, что она размещала в своем Twitter фотографии со сценами насильственных действий, совершенных боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает Reuters.

Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил этот шаг подавляющим большинством голосов.

Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала в своем микроблоге несколько фотографий жертв ИГ в знак протеста против сравнения «Национального фронта» с боевиками группировки. На одном из изображений был казненный боевиками американский журналист Джеймс Фоули.

Лишение депутатского иммунитета означает для Ле Пен то, что теперь против лидера «Национального фронта» можно возбудить судебное дело по обвинению в распространении материалов «с особо жестокими сценами насилия». В качестве наказания за это преступление Ле Пен может грозить штраф в размере €75 тыс. или лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме обвинений в распространении материалов со сценами насилия, Ле Пен может столкнуться с обвинениями в финансовых махинациях.

Финансовая дирекция Европарламента направила ей уведомление с требованием возместить к 31 января 2017 года долг в размере €298,5 тыс. Эта сумма является окладом помощницы Ле Пен в Европарламенте Катрин Грисе за 2010–2016 годы. Кроме того, Европарламент потребовал от Ле Пен возместить еще €41,5 тыс., чтобы компенсировать зарплату ее телохранителя Тьерри Лежье. Финансовая дирекция ЕП обвиняет Ле Пен в том, что ее помощница и телохранитель получали зарплату, но даже не находились в это время в Брюсселе, а трудились на благо «Национального фронта» в Париже.

Марин Ле Пен является депутатом Европарламента более 13 лет. В настоящее время она возглавляет там фракцию Европа наций и свобод, объединяющую 35 депутатов крайне правых взглядов из европейских партий Австрии («Австрийская партия свободы»), Бельгии («Фламандский интерес»), Италии («Лига Севера»), Нидерландов («Партия свободы»), Польши («Конгресс новых правых») и Франции («Национальный фронт»).

Кроме того, Марин Ле Пен принимает участие в борьбе за пост президента Франции, первый тур выборов которых назначен на 17 апреля 2017 года.