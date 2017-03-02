Армия Сирии повторно освободила Пальмиру при поддержке ВКС России

Сирийская правительственная армия при поддержке с воздуха самолетами ВКС России завершила операцию по взятию Пальмиры. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) захватила город в мае 2015 года. В марте 2016-го боевики были выбиты оттуда сирийскими военными при поддержке авиации РФ. Кроме того, российские саперы помогали в разминировании улиц и жилых домов Пальмиры.

В декабре прошлого года террористы вновь заняли город. Операция по его освобождению началась 6 февраля. 1 марта СМИ сообщили о том, что сирийские войска подошли к Пальмире «на расстояние броска камня» и установили над городом полный огневой контроль. Штурм Пальмиры начался с захвата кварталов в западной ее части. По данным СМИ, боевики, отступая, вновь оставили в городе множество мин.

