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Армия Сирии повторно освободила Пальмиру при поддержке ВКС России

18:30 2.03.2017
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
Сергей Шойгу. Фото с сайта mil.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Сирийская правительственная армия при поддержке с воздуха самолетами ВКС России завершила операцию по взятию Пальмиры. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) захватила город в мае 2015 года. В марте 2016-го боевики были выбиты оттуда сирийскими военными при поддержке авиации РФ. Кроме того, российские саперы помогали в разминировании улиц и жилых домов Пальмиры.

В декабре прошлого года террористы вновь заняли город. Операция по его освобождению началась 6 февраля. 1 марта СМИ сообщили о том, что сирийские войска подошли к Пальмире «на расстояние броска камня» и установили над городом полный огневой контроль. Штурм Пальмиры начался с захвата кварталов в западной ее части. По данным СМИ, боевики, отступая, вновь оставили в городе множество мин.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сирийский кризис
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02.03.2017, 18:36
Гость: Юджин

А когда повторно сдадут приподдержке ВКС России?
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