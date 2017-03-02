Дневник киевлянки: по разбитым дорогам пройдет марш в поддержку проституток

В Киеве рухнул советский мост, который «декоммунизировали» после Майдана

26-28 февраля

Мост на Шулявке декоммунизировали

Рискнула проехать своей маленькой машинкой по городу и посмотреть, что, где и как. Такого запущенного Киева не видела со времен Майдана. Дорог совершенно нет, они просто убийственные. Всюду мусор, грязь, толпы нищих и бомжей, полно наглых, приставучих торговцев, киоски с шаурмой. На дороги и в подземные переходы выходят нищие и люди на костылях, раздатчики листовок и музыканты.

Снег почти растаял, светит солнце. Март здесь обещает быть теплым. Однако неожиданно сильный ветер бросает мелкую крупу с неба, похожую на столовую соль - такую же серую. На самодельных столах прямо на улице торгуют трусами и бюстгальтерами, очками от солнца и всякой дребеденью. Интересно, как можно примерить бюстгальтер, когда так холодно и вообще неудобно? Но женщины покупают, потому что дешевле, чем в магазинах. Ведь скоро весна, как ни крути.

Оживились работники шиномонтажа и СТО, где цены на услуги тоже выросли в разы. Киевляне чинят диски, рихтуют машины, меняют колеса, а ездить многие автолюбители стали просто, как слаломисты, огибая бесконечные, чудовищные ямы. Как сообщает Укравтодор, в Украине за прошлый год отремонтирован только 1% дорог. И пока украинские каналы транслировали марш памяти Бориса Немцова и давали прогнозы, когда, наконец, Россия рухнет, у нас рухнул автомобильный путепровод на Шулявке.

Обрушение автомобильного путепровода на Шулявке. Фото с сайта nv.ua

На место техногенной аварии приехал сам мэр. Виталий Кличко, по обыкновению, был немногословен и констатировал, что мост просто «устал». Про «уставший» мост новость тут же понеслась в социальные сети. Некоторые пользователи рискнули шутить в стиле черного юмора: «А что, если устанут наши пять АЭС?».

Мне почему-то кажется, что разрушение моста - весьма символично. Построенный еще во времена СССР, он обрушился, как обрушились надежды многих украинцев на европейское будущее, на здравый смысл. Ведь этот мост – пример нашего адекватного общего прошлого, когда Украина была самой благополучной республикой СССР и дороги были тут не в пример российским. Но это было давно.

Много лет подряд под этим мостом был секонд-хенд, где торговали неплохой обувью и одеждой. Я тоже иногда покупала здесь кроссовки для занятий спортом. Однажды конкуренты павильоны с одеждой подожгли, да так, что огонь охватил весь мост. Потом секонд-хенд перевели на окраину города, а мост решили реконструировать, однако… случился Майдан. Мост покрасили в жовто-блакитный цвет, чем и ограничились.

Похожему мосту на Одесской площади, на южном выезде из Киева, повезло больше. Развалиться ему не дали и ремонтируют уже несколько месяцев. Сейчас там начались укрепительные работы, туда даже подогнали огромный строительный кран. Масса народу в оранжевых жилетах работает под присмотром людей в кожаных дубленках со смартфонами, на которые те снимают трещины в опорах.

В марте отключат батареи

«Нацбанк укрепил гривну!» - сообщают новости, а я, как назло, потеряла банковскую карту. Пришлось топать в «народный» банк, то есть «Приват». Сегодня там толпы: люди не только оплачивают коммунальные платежи (это святое), но и снимают с карточек наличку. Во многих банкоматах нет денег или их не хватает. Но народ опять массово снимает остатки нажитого с карточек. Все знают, что глава Нацбанка Гонтарева уходит в отставку. Похоже, нас опять ждет повышение тарифов и цен.

Мэрия предупредила, что отопительный сезон могут закончить уже в середине марта, хотя синоптики говорят, что еще могут быть морозы.

Сказку «Морозко» помните?

Холодно ли тебе, девица, холодно ли, красная?

- Тепло, батюшка, тепло, - отвечала девушка Настенька.

Канал «News-one» провел опрос киевлян по поводу тарифов.

- У нас все хорошо, у нас субсидия.

Спасибо большое. Тепло нам, денег много, всего хватает - радуются киевляне тому, что скоро, наконец, отключат батареи.

С 1 марта повышаются тарифы на электроэнергию. И никто не планирует граждан ничем одарить за скромность и послушание.

Чтобы не путаться, наиболее аккуратные потребители услуг ЖКХ поступают так: заводят папку, ксерокопируют платежки и делают дубли квитанций, подкалывают чеки с оплатой, фиксируют КВТ, снимают показатели счетчиков, отнимают и суммируют. Все учатся арифметике, даже если кто забыл - жизнь заставит.

Марш красных зонтиков

На этом безрадостном фоне наши власти просят воздержаться от митингов, в особенности по поводу необоснованных тарифов. Пикеты и марши разрешены лишь радикалам и патриотам. Однако 3 марта в Киеве пройдет марш проституток. В анонсе написано, что «тружениц секса» будут сопровождать волонтеры, которые всячески поддерживают эту профессию, а марш пройдет от Верховной рады до администрации президента на Банковой.

К слову, торговля телом по причине безработицы и нищеты в Украине становится все популярнее. Участницы марша пройдут по Киеву с закрытыми лицами и красными зонтиками. Барышни попросят освободить их от штрафов и преследования полиции. Почему-то вспомнился фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». Интересно, а сколько у нас таких «евродевочек», мечтавших о кружевных трусиках, в особенности после Майдана, приобрели эту профессию в реальной жизни? Статистики такой у нас нет, да ее МВД и не показывает, а в ЕС Украину пока не берут. Но главное, что мы освободились от газовой зависимости страны-агрессора.

Автор: Полина Орловская