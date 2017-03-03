Минэнерго Украины пообещало запретить импорт угля из России

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о том, что будет инициировать запрет на ввоз энергетического угля из России. «Я будут вносить на заседание кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России, имеется в виду антрацитовой группы», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Есть данные, отметил министр, что Россия планирует брать уголь у самопровозглашенных республик Донбасса, обогащать его в Ростове-на-Дону и продавать Украине как российский, передает «Украинская правда». Цель, по данным Насалика, в том, чтобы Киев платил в два раза больше, чем раньше.

13 февраля Насалик заявлял, что единственной альтернативой покрытию дефицита антрацитового угля на Украине из-за остановки поставок из Донбасса являются прямой импорт электроэнергии из России или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций.

15 февраля власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике. Причиной этого стала блокада группами активистов железнодорожного сообщения с Донбассом, из-за которой на Украину перестал поступать уголь. Нехватку угля испытали электростанции и предприятия промышленности. Президент страны Петр Порошенко предупредил, что последствиями энергетического кризиса могут стать убытки в размере $2 млрд и потеря 300 тыс. рабочих мест.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что власти страны рассматривают возможность продления чрезвычайных мер до конца текущего года. Он также отметил, что для стабильной работы энергосистемы Украины в течение года необходимо закупить 5 млн т угля антрацитовой группы. Закупить его Украина может в США, ЮАР или России, подчеркнул вице-премьер. Поставка угля из США, по его словам, является «проблематичной», закупки в России — неприемлемыми «с патриотической точки зрения», а минусом закупки угля в ЮАР является долгое время оформления партии товара.