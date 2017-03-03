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Минэнерго Украины пообещало запретить импорт угля из России

15:49 3.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о том, что будет инициировать запрет на ввоз энергетического угля из России. «Я будут вносить на заседание кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России, имеется в виду антрацитовой группы», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Есть данные, отметил министр, что Россия планирует брать уголь у самопровозглашенных республик Донбасса, обогащать его в Ростове-на-Дону и продавать Украине как российский, передает «Украинская правда». Цель, по данным Насалика, в том, чтобы Киев платил в два раза больше, чем раньше.

13 февраля Насалик заявлял, что единственной альтернативой покрытию дефицита антрацитового угля на Украине из-за остановки поставок из Донбасса являются прямой импорт электроэнергии из России или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций.

15 февраля власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике. Причиной этого стала блокада группами активистов железнодорожного сообщения с Донбассом, из-за которой на Украину перестал поступать уголь. Нехватку угля испытали электростанции и предприятия промышленности. Президент страны Петр Порошенко предупредил, что последствиями энергетического кризиса могут стать убытки в размере $2 млрд и потеря 300 тыс. рабочих мест.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что власти страны рассматривают возможность продления чрезвычайных мер до конца текущего года. Он также отметил, что для стабильной работы энергосистемы Украины в течение года необходимо закупить 5 млн т угля антрацитовой группы. Закупить его Украина может в США, ЮАР или России, подчеркнул вице-премьер. Поставка угля из США, по его словам, является «проблематичной», закупки в России — неприемлемыми «с патриотической точки зрения», а минусом закупки угля в ЮАР является долгое время оформления партии товара.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 18:47
Гость: Крутой

А не будут покупать - отключим газ!
03.03.2017, 18:08
Гость: такс

Вложение денег со стороны России за 2016 год на Украину увеличилось в 2,5 раза Значит выгодно иметь таких партнёров
03.03.2017, 17:52
Гость: из киева

И много убили? Можете ответить конкретно?
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